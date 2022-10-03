https://ria.ru/20221003/razvedka-1821194611.html

Корреспондент РИА Новости побывал с российской разведкой на позициях ВСУ

Корреспондент РИА Новости побывал с российской разведкой на позициях ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022

Корреспондент РИА Новости побывал с российской разведкой на позициях ВСУ

Корреспондент РИА Новости побывал на позициях ВСУ с разведчиками подразделения российских вооруженных сил. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:05

2022-10-03T16:05

2022-10-03T17:14

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал на позициях ВСУ с разведчиками подразделения российских вооруженных сил.В видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, показано, как бойцы осматривают украинскую линию укреплений. В траншеях присутствуют брошенные украинскими боевиками трупы их сослуживцев.Помимо этого, на видео один из участников спецоперации рассказывает о недавнем бое. В это время он снаряжает магазин к автомату Калашникова."Танк на нас "обиделся", что мы вторглись на их территорию. Я на пулемете лежал, пацанов прикрывал. Начал стрелять. Часа четыре стрелял. Даже был момент такой, как в фильме: только пацаны все в окоп запрыгнули, я тоже в окоп запрыгнул с Самураем (позывной его товарища. — Прим. ред.). Пересекаемся взглядами, "прилетает" в бруствер. И нас прям так землицей присыпало хорошенечко", — рассказывает солдат.Также корреспондент агентства понаблюдал за работой российских военных на линии фронта, в том числе снял ночную стрельбу по противнику из автоматического гранатомета.Журналист ознакомился с нехитрым бытом военных. Отдыхают разведчики внутри украинского блиндажа — в тесном, вырытом в земле укрытии темно, по стенам развешаны вещи.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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От первого лица: военкор вышел на позиции вместе с российскими разведчиками Корреспондент РИА Новости побывал на позициях Украины с российскими разведчиками 2022-10-03T16:05 true PT0M53S

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ситуация в днр и лнр