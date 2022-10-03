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США выделят Украине более 90 миллионов долларов на разминирование - РИА Новости, 03.10.2022
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США выделят Украине более 90 миллионов долларов на разминирование
США выделят Украине более 90 миллионов долларов на разминирование - РИА Новости, 03.10.2022
США выделят Украине более 90 миллионов долларов на разминирование
Вашингтон выделит Киеву в предстоящем году более 90 миллионов долларов на поиск и нейтрализацию неразорвавшихся боеприпасов, заявила заместитель госсекретаря... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:04
2022-10-03T20:04
в мире
вашингтон (штат)
киев
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ООН, 3 окт – РИА Новости. Вашингтон выделит Киеву в предстоящем году более 90 миллионов долларов на поиск и нейтрализацию неразорвавшихся боеприпасов, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями."США оказывают поддержку гуманитарным усилиям по разминированию, предпринимаемым Украиной. И предоставят более 90 миллионов долларов в течение предстоящего года на помощь поиску и нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов на Украине", - сказала Дженкинс на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.
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в мире, вашингтон (штат), киев, сша, оон
В мире, Вашингтон (штат), Киев, США, ООН
20:04 03.10.2022
 
США выделят Украине более 90 миллионов долларов на разминирование

Госдеп: США выделят Украине более 90 миллионов долларов на разминирование в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ООН, 3 окт – РИА Новости. Вашингтон выделит Киеву в предстоящем году более 90 миллионов долларов на поиск и нейтрализацию неразорвавшихся боеприпасов, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями.
"США оказывают поддержку гуманитарным усилиям по разминированию, предпринимаемым Украиной. И предоставят более 90 миллионов долларов в течение предстоящего года на помощь поиску и нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов на Украине", - сказала Дженкинс на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.
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В миреВашингтон (штат)КиевСШАООН
 
 
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