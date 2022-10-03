https://ria.ru/20221003/razminirovanie-1821274363.html

США выделят Украине более 90 миллионов долларов на разминирование

США выделят Украине более 90 миллионов долларов на разминирование - РИА Новости, 03.10.2022

США выделят Украине более 90 миллионов долларов на разминирование

Вашингтон выделит Киеву в предстоящем году более 90 миллионов долларов на поиск и нейтрализацию неразорвавшихся боеприпасов, заявила заместитель госсекретаря... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:04

2022-10-03T20:04

2022-10-03T20:04

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ООН, 3 окт – РИА Новости. Вашингтон выделит Киеву в предстоящем году более 90 миллионов долларов на поиск и нейтрализацию неразорвавшихся боеприпасов, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями."США оказывают поддержку гуманитарным усилиям по разминированию, предпринимаемым Украиной. И предоставят более 90 миллионов долларов в течение предстоящего года на помощь поиску и нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов на Украине", - сказала Дженкинс на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20221003/pomosch-1821231467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, вашингтон (штат), киев, сша, оон