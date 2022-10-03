https://ria.ru/20221003/rakety-1821069047.html
Минобороны показало пуск ракет Р-500 из "Искандеров-М" для ударов по ВСУ
Минобороны показало пуск ракет Р-500 из "Искандеров-М" для ударов по ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022
Минобороны показало пуск ракет Р-500 из "Искандеров-М" для ударов по ВСУ
Минобороны России опубликовало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:00
2022-10-03T09:00
2022-10-03T11:35
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
искандер-м
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в зоне специальной военной операции.На кадрах показан выход пусковой установки комплекса на позицию и подготовка к стрельбе. В частности, снимается маскировочная накидка с части пусковой установки, чтобы предотвратить ее возгорание.Затем показан залповый пуск крылатых ракет с двух пусковых установок "Искандер".Как отметил начальник пусковой установки Артем, одна из особенностей крылатых ракет Р-500 состоит в непредсказуемой траектории захода на цель.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820807082.html
https://ria.ru/20220929/tank-1820328604.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Искандеры" в действии: Минобороны показало пуски крылатых ракет
МО РФ показало пуск крылатых ракет с пусковых установок "Искандер"
2022-10-03T09:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), искандер-м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Искандер-М
09:00 03.10.2022 (обновлено: 11:35 03.10.2022)
Минобороны показало пуск ракет Р-500 из "Искандеров-М" для ударов по ВСУ
Минобороны России показало видео пуска ракет Р-500 из комплексов "Искандер-М" по ВСУ