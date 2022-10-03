https://ria.ru/20221003/rakety-1821069047.html

Минобороны показало пуск ракет Р-500 из "Искандеров-М" для ударов по ВСУ

Минобороны показало пуск ракет Р-500 из "Искандеров-М" для ударов по ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022

Минобороны показало пуск ракет Р-500 из "Искандеров-М" для ударов по ВСУ

Минобороны России опубликовало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:00

2022-10-03T09:00

2022-10-03T11:35

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

искандер-м

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в зоне специальной военной операции.На кадрах показан выход пусковой установки комплекса на позицию и подготовка к стрельбе. В частности, снимается маскировочная накидка с части пусковой установки, чтобы предотвратить ее возгорание.Затем показан залповый пуск крылатых ракет с двух пусковых установок "Искандер".Как отметил начальник пусковой установки Артем, одна из особенностей крылатых ракет Р-500 состоит в непредсказуемой траектории захода на цель.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820807082.html

https://ria.ru/20220929/tank-1820328604.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Искандеры" в действии: Минобороны показало пуски крылатых ракет МО РФ показало пуск крылатых ракет с пусковых установок "Искандер" 2022-10-03T09:00 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), искандер-м