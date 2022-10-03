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В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS

В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022

В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS

Средства ПВО перехватили в центре Донецка ракету, выпущенную со стороны Украины из американской РСЗО HIMARS, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:39

2022-10-03T18:39

2022-10-03T18:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донецкая народная республика

нато

рсзо himars

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Средства ПВО перехватили в центре Донецка ракету, выпущенную со стороны Украины из американской РСЗО HIMARS, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики с позиций в Карловке попытались нанести ракетный удар по Донецку, против мирного населения применяются комплексы РСЗО HIMARS. Средства ПВО перехватили ракету комплекса НАТО в Ворошиловском районе города", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным властей города, взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент" и "Золотое кольцо", повреждено здание диспетчерской и три трамвая.

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, рсзо himars