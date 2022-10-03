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В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/pvo-1821251377.html
В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS
В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022
В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS
Средства ПВО перехватили в центре Донецка ракету, выпущенную со стороны Украины из американской РСЗО HIMARS, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:39
2022-10-03T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
рсзо himars
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Средства ПВО перехватили в центре Донецка ракету, выпущенную со стороны Украины из американской РСЗО HIMARS, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики с позиций в Карловке попытались нанести ракетный удар по Донецку, против мирного населения применяются комплексы РСЗО HIMARS. Средства ПВО перехватили ракету комплекса НАТО в Ворошиловском районе города", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным властей города, взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент" и "Золотое кольцо", повреждено здание диспетчерской и три трамвая.
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, РСЗО HIMARS
18:39 03.10.2022
 
В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS

Средства ПВО перехватили в Ворошиловском районе Донецка ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS

© Алексей КулемZин/TelegramОбстрел Ворошиловского района Донецка
Обстрел Ворошиловского района Донецка
© Алексей КулемZин/Telegram
Обстрел Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Средства ПВО перехватили в центре Донецка ракету, выпущенную со стороны Украины из американской РСЗО HIMARS, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики с позиций в Карловке попытались нанести ракетный удар по Донецку, против мирного населения применяются комплексы РСЗО HIMARS. Средства ПВО перехватили ракету комплекса НАТО в Ворошиловском районе города", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным властей города, взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент" и "Золотое кольцо", повреждено здание диспетчерской и три трамвая.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОРСЗО HIMARS
 
 
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