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В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS
В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022
В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS
Средства ПВО перехватили в центре Донецка ракету, выпущенную со стороны Украины из американской РСЗО HIMARS, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:39
2022-10-03T18:39
2022-10-03T18:39
специальная военная операция на украине
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нато
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Средства ПВО перехватили в центре Донецка ракету, выпущенную со стороны Украины из американской РСЗО HIMARS, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики с позиций в Карловке попытались нанести ракетный удар по Донецку, против мирного населения применяются комплексы РСЗО HIMARS. Средства ПВО перехватили ракету комплекса НАТО в Ворошиловском районе города", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным властей города, взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент" и "Золотое кольцо", повреждено здание диспетчерской и три трамвая.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, РСЗО HIMARS
В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS
Средства ПВО перехватили в Ворошиловском районе Донецка ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS