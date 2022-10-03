https://ria.ru/20221003/putin-1821186539.html

Эксперт сравнил "крымскую" и "донбасскую" речи Путина

Эксперт сравнил "крымскую" и "донбасскую" речи Путина - РИА Новости, 03.10.2022

Эксперт сравнил "крымскую" и "донбасскую" речи Путина

В 2014 году пространство сотрудничества с Западом у России сохранялось, а в нынешнем году стороны перешли к тотальной вражде – к таким выводам можно прийти,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:45

2022-10-03T15:45

2022-10-03T15:45

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В 2014 году пространство сотрудничества с Западом у России сохранялось, а в нынешнем году стороны перешли к тотальной вражде – к таким выводам можно прийти, если проанализировать "крымскую" речь президента РФ Владимира Путина 2014 года и его "донбасскую" речь 2022 года, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев.Стенограммы обоих выступлений можно найти на официальном сайте президента. Крымская речь была длиннее: 4 646 слов против 3 828 в выступлении 2022 года."Одно из характерных отличий речи 2022 года от 2014 с точки зрения риторики президента - в почти полном исчезновении Украины и производных от нее. В марте 2014 года Владимир Путин слов с основой "украин-" произнес 67 раз, используя их на протяжении всего документа (только морфемами "росси-" текст был насыщен столь же плотно). Речь 2022 года содержит лишь шесть "украин-", из которых один раз употребляется слово "украинцы", - сказал Токарев.Он обратил внимание, что в 2014 году Путин "напрямую, поверх границ и правящих голов" обращался к трем народам - американскому, немецкому и украинскому. С американцами говорит о ценности свободы, провозглашаемой в Декларации независимости, немцам напоминает про объединение Германии, надеясь, что они поймут интеграцию разделенных русских. Более 12% времени того выступления президент РФ говорит с гражданами Украины. Причем очень тепло, используя максимально личные, избавленные от холодности официоза формулировки "у нас душа болит за то, что происходит на Украине", а сама страна называется одним из ведущих партнеров, отметил эксперт."Речь 2014 года произносилась в принципиально иных условиях – позади были только попранные украинской оппозицией договоренности с президентом Януковичем при поддержке европейских посредников Штайнмайера, Сикорского и Фурнье, но ни Минск-1, ни 16-часовые переговоры Минска-2 еще не были вписаны в историю дипломатии. В этих условиях конфронтация с Западом еще не стояла на повестке так остро. Лишь восемь раз Владимир Путин в 2014 году использовал морфему "запад-", - отметил эксперт.Речь 2022 года, продолжил он, подводит итоги долгому и сложному сотрудничеству с Западом, окончившемуся войной с их прокси на Украине. Вместо восьми "запад-" употребляется 33 раза. Вместо двух "США" в 2014 году Путин в речи нынешнего года произносит название этой страны семь раз."Казалось бы, поводы очень похожие: по итогам референдумов регионы Украины выходят из ее состава и присоединяются к России, постулируя общность языка, истории, религии и культуры. Но насколько разные речи произнесены. В 2014 году, несмотря на жесткую критику однополярного мира, Путин все же говорит "мы не против сотрудничества с НАТО, но на равноправных началах". А Украина для него – несчастное государство, в котором сами украинцы должны навести порядок. Государства Украине в 2022 году, с точки зрения семантики, почти не существует", - отметил Токарев.Личное обращение российского президента, указал собеседник агентства, к ней кардинально поменялось: вместо многих добрых слов в адрес украинского народа Путин жестко говорит "киевские власти и их реальные хозяева на Западе", а вместо прямого обращения к украинскому народу косвенно упоминает его страдания в форме "наши братья и сестры на Украине увидели…". 72% речи президент посвящает многополярному миру, концу доминирования Запада, агрессивной политике США и антиколониальной риторике, отметил Токарев."Произнесенные одним человеком по похожим поводам, но в кардинально разных обстоятельствах, эти две речи – документы времени, позволяющие фиксировать тектонические изменения в мировой политике. В 2014 году пространство сотрудничества с Западом у России сохраняется, в 2022 – тотальная вражда. В 2014 году президент Путин пытается искренне объяснить украинцам, почему Россия приняла решение вернуть Крым и предлагает партнерское будущее в рамках добрососедства. В 2022 году к Украине нет никакого сочувствия, поскольку она полностью потеряла субъектность", - считает он.Кроме того, резко уменьшилось юридическое обоснование и апелляция к похожим историческим казусам. "Россию больше не волнует, что подумают бывшие партнеры, ровно потому что они бывшие", - отметил эксперт.Если речь экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля в 1946 году в Фултоне можно назвать "выступлением отставника накануне войны", а речь Путина в Мюнхене в 2007 году – "речью сильного национального лидера в мирной ситуации", то сейчас обращение из Кремля состоялось в разгар боевых действий от имени одного из мировых лидеров, резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

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Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, алексей токарев, украина, россия, мгимо, донбасс, запорожская область, херсонская область , днр, лнр