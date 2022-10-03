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Британцы обратились к Западу после предупреждения Путина - РИА Новости, 03.10.2022
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Британцы обратились к Западу после предупреждения Путина
Британцы обратились к Западу после предупреждения Путина - РИА Новости, 03.10.2022
Британцы обратились к Западу после предупреждения Путина
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности защищать свою страну любыми способами. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:24
2022-10-03T11:07
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
нато
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности защищать свою страну любыми способами."Он защищает свою нацию. Это то, что граждане Запада не могут понять. Они не могут понять, что правительство существует для защиты своего народа", — написал один из комментаторов."Запад наконец проснулся", — поддержал другой. "Это цена неуважения к России. Все можно было решить мирным путем, но, нет, Зеленский и НАТО продолжали провокации", — отметил третий."Мы должны отменить санкции против России и прекратить всякую помощь Украине", — заявил еще один юзер."Путин предлагает прекращение огня и мирные переговоры. Излишне говорить, что НАТО и Украина отвергают это предложение", — заключили читатели.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о включении новых регионов в состав России. Выступая с речью на церемонии, президент упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. При этом он подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.
https://ria.ru/20221003/germaniya-1821074380.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, НАТО
10:24 03.10.2022 (обновлено: 11:07 03.10.2022)
 
Британцы обратились к Западу после предупреждения Путина

Читатели Daily Mail призвали Запад проснуться после предупреждения Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности защищать свою страну любыми способами.
"Он защищает свою нацию. Это то, что граждане Запада не могут понять. Они не могут понять, что правительство существует для защиты своего народа", — написал один из комментаторов.
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
09:24
В ФРГ разразился скандал из-за министра, объявившего о "войне с Путиным"
"Запад наконец проснулся", — поддержал другой.
"Это цена неуважения к России. Все можно было решить мирным путем, но, нет, Зеленский и НАТО продолжали провокации", — отметил третий.
"Мы должны отменить санкции против России и прекратить всякую помощь Украине", — заявил еще один юзер.
"Путин предлагает прекращение огня и мирные переговоры. Излишне говорить, что НАТО и Украина отвергают это предложение", — заключили читатели.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о включении новых регионов в состав России. Выступая с речью на церемонии, президент упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. При этом он подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.
Обращение президента России Владимира Путина
22 сентября, 08:00
"Это не блеф": мир прислушался к Путину
 
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