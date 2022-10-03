10:24 03.10.2022 (обновлено: 11:07 03.10.2022)
Британцы обратились к Западу после предупреждения Путина
Читатели Daily Mail призвали Запад проснуться после предупреждения Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности защищать свою страну любыми способами.
"Он защищает свою нацию. Это то, что граждане Запада не могут понять. Они не могут понять, что правительство существует для защиты своего народа", — написал один из комментаторов.
"Запад наконец проснулся", — поддержал другой.
"Это цена неуважения к России. Все можно было решить мирным путем, но, нет, Зеленский и НАТО продолжали провокации", — отметил третий.
"Мы должны отменить санкции против России и прекратить всякую помощь Украине", — заявил еще один юзер.
"Путин предлагает прекращение огня и мирные переговоры. Излишне говорить, что НАТО и Украина отвергают это предложение", — заключили читатели.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о включении новых регионов в состав России. Выступая с речью на церемонии, президент упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. При этом он подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.
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