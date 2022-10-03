https://ria.ru/20221003/putin-1821085222.html

Британцы обратились к Западу после предупреждения Путина

Британцы обратились к Западу после предупреждения Путина - РИА Новости, 03.10.2022

Британцы обратились к Западу после предупреждения Путина

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности защищать свою страну любыми способами. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:24

2022-10-03T10:24

2022-10-03T11:07

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820695407_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_1cc65c641b62cc1857da615448c64d2d.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности защищать свою страну любыми способами."Он защищает свою нацию. Это то, что граждане Запада не могут понять. Они не могут понять, что правительство существует для защиты своего народа", — написал один из комментаторов."Запад наконец проснулся", — поддержал другой. "Это цена неуважения к России. Все можно было решить мирным путем, но, нет, Зеленский и НАТО продолжали провокации", — отметил третий."Мы должны отменить санкции против России и прекратить всякую помощь Украине", — заявил еще один юзер."Путин предлагает прекращение огня и мирные переговоры. Излишне говорить, что НАТО и Украина отвергают это предложение", — заключили читатели.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о включении новых регионов в состав России. Выступая с речью на церемонии, президент упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. При этом он подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.

https://ria.ru/20221003/germaniya-1821074380.html

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, нато