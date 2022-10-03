https://ria.ru/20221003/putin-1821061226.html

В США назвали цель обращения Путина к Западу

В США назвали цель обращения Путина к Западу - РИА Новости, 03.10.2022

В США назвали цель обращения Путина к Западу

Речь Владимира Путина на церемонии подписания договоров о принятии в состав России новых территорий свидетельствует о стремлении Москвы покончить с... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T07:26

2022-10-03T07:26

2022-10-03T10:48

марк эпископос

владимир путин

москва

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в мире

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Речь Владимира Путина на церемонии подписания договоров о принятии в состав России новых территорий свидетельствует о стремлении Москвы покончить с миропорядком, основанном на лидерства Запада, пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос.По его мнению, выступление российского президента стало логическим продолжением его идей, изложенных в знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.Автор статьи предположил, что Путин хотел продемонстрировать решимость в стремлении коренным образом пересмотреть международный порядок, сложившийся после распада СССР."Речь в значительной степени следует рассматривать как резкое осуждение западного мира, в ней упоминалась работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама", — считает Эпископос.Тридцатого сентября в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Обращаясь к россиянам перед началом церемонии, Путин заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер. По словам президента, Запад отстаивает порядок, основанный на неизвестно кем придуманных правилах, сплошном обмане и двойных стандартах, но Россия так жить не будет.

https://ria.ru/20221002/putin-1820927408.html

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марк эпископос, владимир путин, москва, ссср, россия, в мире