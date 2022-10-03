В США назвали цель обращения Путина к Западу

07:26 03.10.2022 (обновлено: 10:48 03.10.2022)
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NI: речь Путина в Кремле указывает на его желание свергнуть миропорядок во главе с Западом
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Речь Владимира Путина на церемонии подписания договоров о принятии в состав России новых территорий свидетельствует о стремлении Москвы покончить с миропорядком, основанном на лидерства Запада, пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос.
По его мнению, выступление российского президента стало логическим продолжением его идей, изложенных в знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
"Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом", — отметил Эпископос.
Автор статьи предположил, что Путин хотел продемонстрировать решимость в стремлении коренным образом пересмотреть международный порядок, сложившийся после распада СССР.
Тридцатого сентября в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Обращаясь к россиянам перед началом церемонии, Путин заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер. По словам президента, Запад отстаивает порядок, основанный на неизвестно кем придуманных правилах, сплошном обмане и двойных стандартах, но Россия так жить не будет.
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