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В США назвали цель обращения Путина к Западу - РИА Новости, 03.10.2022
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В США назвали цель обращения Путина к Западу
В США назвали цель обращения Путина к Западу - РИА Новости, 03.10.2022
В США назвали цель обращения Путина к Западу
Речь Владимира Путина на церемонии подписания договоров о принятии в состав России новых территорий свидетельствует о стремлении Москвы покончить с... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T07:26
2022-10-03T10:48
марк эпископос
владимир путин
москва
ссср
россия
в мире
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Речь Владимира Путина на церемонии подписания договоров о принятии в состав России новых территорий свидетельствует о стремлении Москвы покончить с миропорядком, основанном на лидерства Запада, пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос.По его мнению, выступление российского президента стало логическим продолжением его идей, изложенных в знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.Автор статьи предположил, что Путин хотел продемонстрировать решимость в стремлении коренным образом пересмотреть международный порядок, сложившийся после распада СССР."Речь в значительной степени следует рассматривать как резкое осуждение западного мира, в ней упоминалась работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама", — считает Эпископос.Тридцатого сентября в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Обращаясь к россиянам перед началом церемонии, Путин заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер. По словам президента, Запад отстаивает порядок, основанный на неизвестно кем придуманных правилах, сплошном обмане и двойных стандартах, но Россия так жить не будет.
https://ria.ru/20221002/putin-1820927408.html
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марк эпископос, владимир путин, москва, ссср, россия, в мире
Марк Эпископос, Владимир Путин, Москва, СССР, Россия, В мире
07:26 03.10.2022 (обновлено: 10:48 03.10.2022)
 
В США назвали цель обращения Путина к Западу

NI: речь Путина в Кремле указывает на его желание свергнуть миропорядок во главе с Западом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Речь Владимира Путина на церемонии подписания договоров о принятии в состав России новых территорий свидетельствует о стремлении Москвы покончить с миропорядком, основанном на лидерства Запада, пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос.
По его мнению, выступление российского президента стало логическим продолжением его идей, изложенных в знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
"Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом", — отметил Эпископос.
Автор статьи предположил, что Путин хотел продемонстрировать решимость в стремлении коренным образом пересмотреть международный порядок, сложившийся после распада СССР.
Президент России Владимир Путин на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 02:47
В США предположили, что Путин хотел сказать Западу на Красной площади
"Речь в значительной степени следует рассматривать как резкое осуждение западного мира, в ней упоминалась работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама", — считает Эпископос.
Тридцатого сентября в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Обращаясь к россиянам перед началом церемонии, Путин заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер. По словам президента, Запад отстаивает порядок, основанный на неизвестно кем придуманных правилах, сплошном обмане и двойных стандартах, но Россия так жить не будет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 17:15
Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров
 
Марк ЭпископосВладимир ПутинМоскваСССРРоссияВ мире
 
 
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