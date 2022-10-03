https://ria.ru/20221003/pushilin-1821153450.html

Пушилин заявил, что в ДНР необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций

Пушилин заявил, что в ДНР необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций - РИА Новости, 03.10.2022

Пушилин заявил, что в ДНР необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций

Глава ДНР Денис Пушилин во время совещания с главами регионов заявил, что необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций на приобретение угля для бытовых нужд, РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:59

2022-10-03T13:59

2022-10-03T13:59

денис пушилин

донецкая народная республика

telegram (приложение)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg

ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин во время совещания с главами регионов заявил, что необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций на приобретение угля для бытовых нужд, а также за утраченное жилье."Выплаты компенсации на приобретение угля для бытовых нужд отдельным категориям лиц. По прогнозу, на них претендует 29 123 человека, обратилось всего 27% от общего количества. Выплату получили 6489 заявителей, что недостаточно. Деньги выделены, зима близко, работу нужно ускорить", - написал он в своем Telegram-канале.Пушилин добавил, что с заявлением о компенсации за утраченное жилье в 51 пункт приема обратились всего около 11,8 тысячи человек. По его словам, этого "крайне недостаточно", глава ДНР ждет "кардинальных изменений на этом направлении".Также во время совещания Пушилин обсудил вопросы, связанные с установкой тревожных кнопок в школах. "Идет заключение договоров, установлена всего 91 тревожная кнопка. Есть объективные проблемы с поставкой оборудования, но темпы выполнения задачи однозначно слабые", - написал он.Глава ДНР отметил, что поставлена задача организовать профилактические медицинские осмотры детей в детсадах и школах. Уже сформировано три бригады, на следующей неделе приступят к этой работе еще три бригады из других регионов Российской Федерации.По словам Пушилина, уже 87% родителей получили выплаты на школьников по 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220928/pushilin-1820008743.html

https://ria.ru/20220930/pushilin-1820660258.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика, telegram (приложение), в мире