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Пушилин заявил, что в ДНР необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций - РИА Новости, 03.10.2022
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Пушилин заявил, что в ДНР необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций
Пушилин заявил, что в ДНР необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций - РИА Новости, 03.10.2022
Пушилин заявил, что в ДНР необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций
Глава ДНР Денис Пушилин во время совещания с главами регионов заявил, что необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций на приобретение угля для бытовых нужд, РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:59
2022-10-03T13:59
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин во время совещания с главами регионов заявил, что необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций на приобретение угля для бытовых нужд, а также за утраченное жилье."Выплаты компенсации на приобретение угля для бытовых нужд отдельным категориям лиц. По прогнозу, на них претендует 29 123 человека, обратилось всего 27% от общего количества. Выплату получили 6489 заявителей, что недостаточно. Деньги выделены, зима близко, работу нужно ускорить", - написал он в своем Telegram-канале.Пушилин добавил, что с заявлением о компенсации за утраченное жилье в 51 пункт приема обратились всего около 11,8 тысячи человек. По его словам, этого "крайне недостаточно", глава ДНР ждет "кардинальных изменений на этом направлении".Также во время совещания Пушилин обсудил вопросы, связанные с установкой тревожных кнопок в школах. "Идет заключение договоров, установлена всего 91 тревожная кнопка. Есть объективные проблемы с поставкой оборудования, но темпы выполнения задачи однозначно слабые", - написал он.Глава ДНР отметил, что поставлена задача организовать профилактические медицинские осмотры детей в детсадах и школах. Уже сформировано три бригады, на следующей неделе приступят к этой работе еще три бригады из других регионов Российской Федерации.По словам Пушилина, уже 87% родителей получили выплаты на школьников по 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220928/pushilin-1820008743.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, telegram (приложение), в мире
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Telegram (приложение), В мире
13:59 03.10.2022
 
Пушилин заявил, что в ДНР необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости наращивать темпы выплаты компенсаций

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин во время совещания с главами регионов заявил, что необходимо наращивать темпы выплаты компенсаций на приобретение угля для бытовых нужд, а также за утраченное жилье.
"Выплаты компенсации на приобретение угля для бытовых нужд отдельным категориям лиц. По прогнозу, на них претендует 29 123 человека, обратилось всего 27% от общего количества. Выплату получили 6489 заявителей, что недостаточно. Деньги выделены, зима близко, работу нужно ускорить", - написал он в своем Telegram-канале.
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Пушилин добавил, что с заявлением о компенсации за утраченное жилье в 51 пункт приема обратились всего около 11,8 тысячи человек. По его словам, этого "крайне недостаточно", глава ДНР ждет "кардинальных изменений на этом направлении".
Также во время совещания Пушилин обсудил вопросы, связанные с установкой тревожных кнопок в школах. "Идет заключение договоров, установлена всего 91 тревожная кнопка. Есть объективные проблемы с поставкой оборудования, но темпы выполнения задачи однозначно слабые", - написал он.
Глава ДНР отметил, что поставлена задача организовать профилактические медицинские осмотры детей в детсадах и школах. Уже сформировано три бригады, на следующей неделе приступят к этой работе еще три бригады из других регионов Российской Федерации.
По словам Пушилина, уже 87% родителей получили выплаты на школьников по 10 тысяч рублей.
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