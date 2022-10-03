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СК в Новосибирске начал проверку после избиения школьника подростками - РИА Новости, 03.10.2022
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СК в Новосибирске начал проверку после избиения школьника подростками
СК в Новосибирске начал проверку после избиения школьника подростками - РИА Новости, 03.10.2022
СК в Новосибирске начал проверку после избиения школьника подростками
Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после появления в социальных сетях и СМИ видеоролика с избиением школьника двумя подростками, сообщило в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:13
2022-10-03T15:21
происшествия
здоровье - общество
новосибирск
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после появления в социальных сетях и СМИ видеоролика с избиением школьника двумя подростками, сообщило в понедельник СУСК РФ по Новосибирской области."В ходе мониторинга СМИ было выявлено видео в социальных сетях, на котором показано, как вблизи одной из школ города Новосибирска несовершеннолетнему ребенку были причинены телесные повреждения подростками. По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка", - говорится в сообщении.Следователи в ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям "должностных лиц органов профилактики".В свою очередь в ГУМВД РФ по Новосибирской области журналистам сообщили, что инцидент произошел еще в начале сентября."Третьего сентября из медицинского учреждения… поступило сообщение об обратившемся за помощью подростком 2009 года рождения (с законным представителем). От последнего также поступило заявление в полицию о нанесении телесных повреждений ее сыну. Сотрудники полиции незамедлительно начали проверку. Все участники были установлены", - рассказали в главке.Полицейские выдали подростку направление на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято решение о тяжести полученных травм и мере наказания для подростков. По данным ряда СМИ, пострадавший подросток страдает задержкой в развитии.
https://ria.ru/20220902/rozysk-1814017764.html
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новосибирск
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происшествия, здоровье - общество, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:13 03.10.2022 (обновлено: 15:21 03.10.2022)
 
СК в Новосибирске начал проверку после избиения школьника подростками

СК в Новосибирске начал проверку после появления видео с избиением школьника подростками

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после появления в социальных сетях и СМИ видеоролика с избиением школьника двумя подростками, сообщило в понедельник СУСК РФ по Новосибирской области.
"В ходе мониторинга СМИ было выявлено видео в социальных сетях, на котором показано, как вблизи одной из школ города Новосибирска несовершеннолетнему ребенку были причинены телесные повреждения подростками. По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
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Следователи в ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям "должностных лиц органов профилактики".
В свою очередь в ГУМВД РФ по Новосибирской области журналистам сообщили, что инцидент произошел еще в начале сентября.
"Третьего сентября из медицинского учреждения… поступило сообщение об обратившемся за помощью подростком 2009 года рождения (с законным представителем). От последнего также поступило заявление в полицию о нанесении телесных повреждений ее сыну. Сотрудники полиции незамедлительно начали проверку. Все участники были установлены", - рассказали в главке.
Полицейские выдали подростку направление на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято решение о тяжести полученных травм и мере наказания для подростков. По данным ряда СМИ, пострадавший подросток страдает задержкой в развитии.
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