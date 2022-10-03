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В Кабардино-Балкарии вынесли приговор мужчине, убившего соседку молотком
В Кабардино-Балкарии вынесли приговор мужчине, убившего соседку молотком - РИА Новости, 03.10.2022
В Кабардино-Балкарии вынесли приговор мужчине, убившего соседку молотком
Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняли в том, что он с помощью молотка убил соседку и похитил у нее... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:07
2022-10-03T19:07
2022-10-03T19:07
происшествия
нальчик
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняли в том, что он с помощью молотка убил соседку и похитил у нее 28 тысяч рублей, сообщила региональная прокуратура.По версии следствия, в декабре 2021 года житель селения Малка проник в домовладение своей соседки и напал на нее, требуя денег. Нападавший нанес женщине множество ударов молотком по голове, от которых она скончалась, и похитил 28 тысяч рублей."Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по статьям "Убийство" и "Разбой" и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221003/ubiystvo-1821237433.html
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происшествия, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии вынесли приговор мужчине, убившего соседку молотком
В Кабардино-Балкарии мужчину, убившего соседку молотком, приговорили к 13 годам колонии