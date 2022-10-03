https://ria.ru/20221003/priezzhie-1821221839.html
В Актобе женщину привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России
В Актобе женщину привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России - РИА Новости, 03.10.2022
В Актобе женщину привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России
Женщину в казахстанском Актобе привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции Актюбинской... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:11
2022-10-03T17:11
2022-10-03T17:11
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АСТАНА, 3 окт – РИА Новости. Женщину в казахстанском Актобе привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.По данным пресс-службы, полицейские региона в ходе мониторинга интернет-пространства установили, что жительница Актобе в социальных сетях опубликовала видео, в котором она грубо обращается к гражданам РФ, называя их диверсантами, сбежавшими от частичной мобилизации, при этом употребляет нецензурные слова, а также требует вернуться в Россию."В ходе опроса женщина полностью признала свою вину и записала видео с извинениями. Материал по данному факту зарегистрирован в книге учета информации департамента полиции, в отношении женщины составлен административный протокол по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство" - ред.), материал направлен в специализированный административный суд", - пояснили в ведомстве.Согласно законодательству, женщине грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (около $66) либо административный арест до 10 суток.
https://ria.ru/20220928/migranty-1819970859.html
https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819700910.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, актобе , актюбинская область, казахстан, в мире
Происшествия, Россия, Актобе , Актюбинская область, Казахстан, В мире
В Актобе женщину привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России
В казахстанском Актобе привлекут к ответственности женщину, угрожавшую приезжим из России
АСТАНА, 3 окт – РИА Новости. Женщину в казахстанском Актобе привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
По данным пресс-службы, полицейские региона в ходе мониторинга интернет-пространства установили, что жительница Актобе в социальных сетях опубликовала видео, в котором она грубо обращается к гражданам РФ, называя их диверсантами, сбежавшими от частичной мобилизации, при этом употребляет нецензурные слова, а также требует вернуться в Россию.
"В ходе опроса женщина полностью признала свою вину и записала видео с извинениями. Материал по данному факту зарегистрирован в книге учета информации департамента полиции, в отношении женщины составлен административный протокол по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство" - ред.), материал направлен в специализированный административный суд", - пояснили в ведомстве.
Согласно законодательству, женщине грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (около $66) либо административный арест до 10 суток.