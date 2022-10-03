https://ria.ru/20221003/priezzhie-1821221839.html

В Актобе женщину привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России

В Актобе женщину привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России - РИА Новости, 03.10.2022

В Актобе женщину привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России

Женщину в казахстанском Актобе привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции Актюбинской... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:11

2022-10-03T17:11

2022-10-03T17:11

происшествия

россия

актобе

актюбинская область

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3ab3aaafd9bfbc6845931474668ed3f5.jpg

АСТАНА, 3 окт – РИА Новости. Женщину в казахстанском Актобе привлекут к ответственности за угрозы приезжим из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.По данным пресс-службы, полицейские региона в ходе мониторинга интернет-пространства установили, что жительница Актобе в социальных сетях опубликовала видео, в котором она грубо обращается к гражданам РФ, называя их диверсантами, сбежавшими от частичной мобилизации, при этом употребляет нецензурные слова, а также требует вернуться в Россию."В ходе опроса женщина полностью признала свою вину и записала видео с извинениями. Материал по данному факту зарегистрирован в книге учета информации департамента полиции, в отношении женщины составлен административный протокол по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство" - ред.), материал направлен в специализированный административный суд", - пояснили в ведомстве.Согласно законодательству, женщине грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (около $66) либо административный арест до 10 суток.

https://ria.ru/20220928/migranty-1819970859.html

https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819700910.html

россия

актобе

актюбинская область

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, актобе , актюбинская область, казахстан, в мире