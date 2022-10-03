https://ria.ru/20221003/priamure-1821063184.html

В Приамурье заявили, что виновные в пожарах фермеры не получат господдержку

В Приамурье заявили, что виновные в пожарах фермеры не получат господдержку - РИА Новости, 03.10.2022

В Приамурье заявили, что виновные в пожарах фермеры не получат господдержку

Фермеры Амурской области, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:02

2022-10-03T08:02

2022-10-03T08:02

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741880259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c81f95c9a56f81c528f5876773a0802a.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт – РИА Новости. Фермеры Амурской области, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку, сообщает правительство региона.По поручению губернатора Василия Орлова в правительстве прошло совещание с сельхозпроизводителями, на чьих угодьях весной были зафиксированы палы. В нем приняли участие представители прокуратуры, МЧС, профильных министерств, главы районов."В Амурской области начинается особый противопожарный период. Возгорания на сельхозземлях недопустимы. У участков есть хозяева, и они обязаны внимательно контролировать свои земли. Закон запрещает любое сжигание сорной растительности на полях, за это предусмотрены серьезные меры наказания как для физических, так и юридических лиц. Кроме того, амурские фермеры, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку. Соответствующие изменения в нормативно правовые акты уже внесены и действуют", - приводят власти слова Орлова.Отмечается, что по поручению губернатора министерство сельского хозяйства области провело анализ возгораний на сельхозземлях. За последние три года больше всего таких пожаров было в Архаринском, Благовещенском районах, Белогорском муниципальном округе. Порядка 90% термоточек возникли в марях, падях, заболоченных местах, входящих в состав участков сельхозназначения.По его словам, сейчас ведется подготовка изменений в федеральные законы, которые обяжут сельхозпроизводителей принимать участие в тушении пожаров на полях, а также предупреждать их возникновение.Кроме того, Турков рассказал, что в области уже есть случаи привлечения к ответственности фермеров, допустивших возникновение пожаров. За нарушение пожарной безопасности предусматривается штраф - для юрлиц он составляет до 400 тысяч рублей. В период особого пожароопасного режима штрафы выше в разы. Виновники возгораний могут быть привлечены и по уголовным статьям. В этом году на них заведено пять уголовных дел.

https://ria.ru/20220928/tseny-1820043442.html

https://ria.ru/20220912/rzhd-1816220151.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий орлов (губернатор), амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество