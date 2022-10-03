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В Приамурье заявили, что виновные в пожарах фермеры не получат господдержку - РИА Новости, 03.10.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221003/priamure-1821063184.html
В Приамурье заявили, что виновные в пожарах фермеры не получат господдержку
В Приамурье заявили, что виновные в пожарах фермеры не получат господдержку - РИА Новости, 03.10.2022
В Приамурье заявили, что виновные в пожарах фермеры не получат господдержку
Фермеры Амурской области, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:02
2022-10-03T08:02
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт – РИА Новости. Фермеры Амурской области, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку, сообщает правительство региона.По поручению губернатора Василия Орлова в правительстве прошло совещание с сельхозпроизводителями, на чьих угодьях весной были зафиксированы палы. В нем приняли участие представители прокуратуры, МЧС, профильных министерств, главы районов."В Амурской области начинается особый противопожарный период. Возгорания на сельхозземлях недопустимы. У участков есть хозяева, и они обязаны внимательно контролировать свои земли. Закон запрещает любое сжигание сорной растительности на полях, за это предусмотрены серьезные меры наказания как для физических, так и юридических лиц. Кроме того, амурские фермеры, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку. Соответствующие изменения в нормативно правовые акты уже внесены и действуют", - приводят власти слова Орлова.Отмечается, что по поручению губернатора министерство сельского хозяйства области провело анализ возгораний на сельхозземлях. За последние три года больше всего таких пожаров было в Архаринском, Благовещенском районах, Белогорском муниципальном округе. Порядка 90% термоточек возникли в марях, падях, заболоченных местах, входящих в состав участков сельхозназначения.По его словам, сейчас ведется подготовка изменений в федеральные законы, которые обяжут сельхозпроизводителей принимать участие в тушении пожаров на полях, а также предупреждать их возникновение.Кроме того, Турков рассказал, что в области уже есть случаи привлечения к ответственности фермеров, допустивших возникновение пожаров. За нарушение пожарной безопасности предусматривается штраф - для юрлиц он составляет до 400 тысяч рублей. В период особого пожароопасного режима штрафы выше в разы. Виновники возгораний могут быть привлечены и по уголовным статьям. В этом году на них заведено пять уголовных дел.
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василий орлов (губернатор), амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Общество
08:02 03.10.2022
 
В Приамурье заявили, что виновные в пожарах фермеры не получат господдержку

Правительство Амурской области: виновные в пожарах фермеры не получат господдержку

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Природные пожары. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт – РИА Новости. Фермеры Амурской области, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку, сообщает правительство региона.
По поручению губернатора Василия Орлова в правительстве прошло совещание с сельхозпроизводителями, на чьих угодьях весной были зафиксированы палы. В нем приняли участие представители прокуратуры, МЧС, профильных министерств, главы районов.
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"В Амурской области начинается особый противопожарный период. Возгорания на сельхозземлях недопустимы. У участков есть хозяева, и они обязаны внимательно контролировать свои земли. Закон запрещает любое сжигание сорной растительности на полях, за это предусмотрены серьезные меры наказания как для физических, так и юридических лиц. Кроме того, амурские фермеры, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку. Соответствующие изменения в нормативно правовые акты уже внесены и действуют", - приводят власти слова Орлова.
Отмечается, что по поручению губернатора министерство сельского хозяйства области провело анализ возгораний на сельхозземлях. За последние три года больше всего таких пожаров было в Архаринском, Благовещенском районах, Белогорском муниципальном округе. Порядка 90% термоточек возникли в марях, падях, заболоченных местах, входящих в состав участков сельхозназначения.
"Исходя из анализа, мы видим, что на землях фермеров, имеющих небольшие участки, систематически возникают пожары. По нашему мнению, эти аграрии используют отжиги или не должным образом используют земли, что приводит к зарастанию сорняками и, как следствие, там возникают пожары", - сказал глава регионального минсельхоза Олег Турков.
По его словам, сейчас ведется подготовка изменений в федеральные законы, которые обяжут сельхозпроизводителей принимать участие в тушении пожаров на полях, а также предупреждать их возникновение.
Кроме того, Турков рассказал, что в области уже есть случаи привлечения к ответственности фермеров, допустивших возникновение пожаров. За нарушение пожарной безопасности предусматривается штраф - для юрлиц он составляет до 400 тысяч рублей. В период особого пожароопасного режима штрафы выше в разы. Виновники возгораний могут быть привлечены и по уголовным статьям. В этом году на них заведено пять уголовных дел.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияОбщество
 
 
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