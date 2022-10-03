https://ria.ru/20221003/potok-1821279135.html

Генпрокурор Швеции приняла решение оцепить место ЧП на "Северных потоках"

Генпрокурор Швеции приняла решение оцепить место ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022

Генпрокурор Швеции приняла решение оцепить место ЧП на "Северных потоках"

Генеральный прокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", следует из текста релиза... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:33

2022-10-03T20:33

2022-10-03T21:13

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северный поток — 2

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", следует из текста релиза на сайте местной Генпрокуратуры."В рамках предварительного расследования предположительного серьезного саботажа на "Северном потоке" генпрокурор приняла решение оцепить место происшествия, чтобы провести расследование на месте преступления", — говорится в сообщении.При этом ведомство отметило, что сейчас оно не может предоставить более детальную информацию и не готово отвечать на вопросы СМИ. Уточняется, что дальнейшие подробности опубликуют позже в пресс-релизе.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, некоторые европейские страны не заинтересованы в ЧП на "Северных потоках", поскольку они лишились резервных маршрутов по поставкам топлива и возможности самих поставок. При этом есть страны, которые получают выгоду от произошедшего, а также имеют военно-технологические возможности для проведения такой диверсии, в частности, речь идет о США, добавил чиновник.

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

https://ria.ru/20221002/potok-1820685634.html

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швеция, дания, европа, в мире, северный поток, северный поток — 2, германия, владимир путин