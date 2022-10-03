https://ria.ru/20221003/potok-1821118115.html

Запад занимает истеричную позицию по "Северным потокам", заявил Песков

Запад занимает истеричную позицию по "Северным потокам", заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2022

Запад занимает истеричную позицию по "Северным потокам", заявил Песков

На данный момент в Кремле нет понимания, на какое международное сотрудничество в восстановлении ниток "Северных потоков" может рассчитывать Россия, учитывая... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:26

2022-10-03T12:26

2022-10-03T12:44

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На данный момент в Кремле нет понимания, на какое международное сотрудничество в восстановлении ниток "Северных потоков" может рассчитывать Россия, учитывая истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что для восстановления газопроводов есть технические возможности, но это требует времени и соответствующих средств."Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание того, что в целом восстановить можно все что угодно… Не понятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая, такую истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны, и непонятно, конечно, еще предстоит произвести обследование этих районов, и понять, что там внизу, что там на дне, чтобы понять размер бедствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в Кремле понимание того, в какие сроки можно будет восстановить нитки "Северного потока", и запросит ли Россия международную помощь.На прошлой неделе теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.

https://ria.ru/20221003/potok-1821062630.html

https://ria.ru/20221002/italiya-1821010247.html

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

россия

дания

швеция

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