https://ria.ru/20221003/potok-1821117157.html

В Кремле оценили сроки восстановления поврежденных ниток "Северных потоков"

В Кремле оценили сроки восстановления поврежденных ниток "Северных потоков" - РИА Новости, 03.10.2022

В Кремле оценили сроки восстановления поврежденных ниток "Северных потоков"

На данный момент в Кремле нет понимания, на какое международное сотрудничество в восстановлении ниток "Северных потоков" может рассчитывать Россия, учитывая... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:22

2022-10-03T12:22

2022-10-03T12:54

россия

цены на нефть

александр новак

северный поток

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На данный момент в Кремле нет понимания, на какое международное сотрудничество в восстановлении ниток "Северных потоков" может рассчитывать Россия, учитывая истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что для восстановления газопроводов есть технические возможности, но это требует времени и соответствующих средств."Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание того, что в целом восстановить можно все что угодно… Не понятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая, такую истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны, и непонятно, конечно, еще предстоит произвести обследование этих районов, и понять, что там внизу, что там на дне, чтобы понять размер бедствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в Кремле понимание того, в какие сроки можно будет восстановить нитки "Северного потока", и запросит ли Россия международную помощь.

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

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россия, цены на нефть, александр новак, северный поток