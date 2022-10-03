08:00 03.10.2022 (обновлено: 09:01 03.10.2022)
Блинкен раскрыл мотивы США атаковать "Северные потоки", заявила Захарова
Захарова: Блинкен открыто заявлял о мотивах США и НАТО уничтожить "Северные потоки"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена об аварии на "Северных потоках", отметив, что тот фактически признал, что у Вашингтона и его партнеров были мотивы для атаки на газопроводы.
"Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", — написала она в Telegram.
Захарова напомнила, как глава американской дипломатии на пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о наращивании производства американского СПГ и о том, что теперь Соединенные Штаты стали ведущим поставщиком в Европу. По его словам, аварию на "Северных потоках" следует считать "потрясающей возможностью раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии" и лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов. При этом Блинкен в очередной раз обвинил Россию в том, что она якобы использует энергию как оружие.
Представитель МИД ответила на это, что Москва уже полвека бесперебойно поставляет газ в западные страны.
"Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой", — подчеркнула она.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.