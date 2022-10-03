https://ria.ru/20221003/potok-1821062630.html

Блинкен раскрыл мотивы США атаковать "Северные потоки", заявила Захарова

Блинкен раскрыл мотивы США атаковать "Северные потоки", заявила Захарова - РИА Новости, 03.10.2022

Блинкен раскрыл мотивы США атаковать "Северные потоки", заявила Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена об аварии на "Северных потоках",... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:00

2022-10-03T08:00

2022-10-03T09:01

мария захарова

энтони блинкен

россия

сша

нато

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена об аварии на "Северных потоках", отметив, что тот фактически признал, что у Вашингтона и его партнеров были мотивы для атаки на газопроводы.Захарова напомнила, как глава американской дипломатии на пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о наращивании производства американского СПГ и о том, что теперь Соединенные Штаты стали ведущим поставщиком в Европу. По его словам, аварию на "Северных потоках" следует считать "потрясающей возможностью раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии" и лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов. При этом Блинкен в очередной раз обвинил Россию в том, что она якобы использует энергию как оружие.Представитель МИД ответила на это, что Москва уже полвека бесперебойно поставляет газ в западные страны."Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой", — подчеркнула она.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221002/potok-1821009099.html

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мария захарова, энтони блинкен, россия, сша, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире