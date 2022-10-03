Рейтинг@Mail.ru
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/posol-1821242009.html
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 03.10.2022
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов о приеме Луганской и Донецкой Народных Республик, а РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:05
2022-10-03T18:05
в мире
александр змеевский
ян липавский
василий небензя
россия
чехия
прага
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729504558_0:175:3008:1867_1920x0_80_0_0_c90a8a0e5a87dd06357e41b8f07bf807.jpg
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов о приеме Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, об этом сообщается на сайте дипведомства."Я вызвал российского посла из-за вопиющих нарушений международного права и незаконной аннексии украинской территории", - заявил, согласно сообщению МИД, глава дипведомства Чехии Ян Липавский.По поручению министра замглавы МИД Ярослав Курфюрст сообщил послу РФ, что "Чехия принципиально осуждает незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, не признаёт ее и не признает в будущем"."Господин Курфюрст подчеркнул полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Он также осудил действия РФ, в частности, объявление мобилизации и угрозы применения оружия массового поражения, которые обостряют и без того крайне напряженную ситуацию в сфере безопасности в Европе", - говорится в сообщении МИД Чехии.Посольство РФ не комментирует встречу посла в МИД Чехии.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221003/posol-1821240439.html
https://ria.ru/20221003/mid-1821237657.html
https://ria.ru/20221003/posol-1821158551.html
россия
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729504558_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_19432fba85422d4ba9688e63fb8c6c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр змеевский, ян липавский, василий небензя, россия, чехия, прага, совет безопасности оон, мид чехии, референдум в донбассе
В мире, Александр Змеевский, Ян Липавский, Василий Небензя, Россия, Чехия, Прага, Совет Безопасности ООН, МИД Чехии, Референдум в Донбассе
18:05 03.10.2022
 
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии

Посла России в Праге Змеевского вызвали в МИД Чехии из-за проведения референдумов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов о приеме Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, об этом сообщается на сайте дипведомства.
"Я вызвал российского посла из-за вопиющих нарушений международного права и незаконной аннексии украинской территории", - заявил, согласно сообщению МИД, глава дипведомства Чехии Ян Липавский.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
18:02
Российского посла в Таллине вызвали в МИД Эстонии
По поручению министра замглавы МИД Ярослав Курфюрст сообщил послу РФ, что "Чехия принципиально осуждает незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, не признаёт ее и не признает в будущем".
"Господин Курфюрст подчеркнул полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Он также осудил действия РФ, в частности, объявление мобилизации и угрозы применения оружия массового поражения, которые обостряют и без того крайне напряженную ситуацию в сфере безопасности в Европе", - говорится в сообщении МИД Чехии.
Посольство РФ не комментирует встречу посла в МИД Чехии.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
17:54
МИД назвал провокацией требование Польши к послу России осудить референдумы
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
14:15
Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии
 
В миреАлександр ЗмеевскийЯн ЛипавскийВасилий НебензяРоссияЧехияПрагаСовет Безопасности ООНМИД ЧехииРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала