Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
Посла России в Праге Змеевского вызвали в МИД Чехии из-за проведения референдумов
Флаг Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов о приеме Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, об этом сообщается на сайте дипведомства.
"Я вызвал российского посла из-за вопиющих нарушений международного права и незаконной аннексии украинской территории", - заявил, согласно сообщению МИД, глава дипведомства Чехии Ян Липавский.
По поручению министра замглавы МИД Ярослав Курфюрст сообщил послу РФ, что "Чехия принципиально осуждает незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, не признаёт ее и не признает в будущем".
"Господин Курфюрст подчеркнул полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Он также осудил действия РФ, в частности, объявление мобилизации и угрозы применения оружия массового поражения, которые обостряют и без того крайне напряженную ситуацию в сфере безопасности в Европе", - говорится в сообщении МИД Чехии.
Посольство РФ не комментирует встречу посла в МИД Чехии.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.