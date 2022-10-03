https://ria.ru/20221003/posol-1821242009.html

Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии

Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 03.10.2022

Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии

Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов о приеме Луганской и Донецкой Народных Республик, а РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:05

2022-10-03T18:05

2022-10-03T18:05

в мире

александр змеевский

ян липавский

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ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов о приеме Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, об этом сообщается на сайте дипведомства."Я вызвал российского посла из-за вопиющих нарушений международного права и незаконной аннексии украинской территории", - заявил, согласно сообщению МИД, глава дипведомства Чехии Ян Липавский.По поручению министра замглавы МИД Ярослав Курфюрст сообщил послу РФ, что "Чехия принципиально осуждает незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, не признаёт ее и не признает в будущем"."Господин Курфюрст подчеркнул полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Он также осудил действия РФ, в частности, объявление мобилизации и угрозы применения оружия массового поражения, которые обостряют и без того крайне напряженную ситуацию в сфере безопасности в Европе", - говорится в сообщении МИД Чехии.Посольство РФ не комментирует встречу посла в МИД Чехии.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20221003/posol-1821240439.html

https://ria.ru/20221003/mid-1821237657.html

https://ria.ru/20221003/posol-1821158551.html

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