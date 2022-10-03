https://ria.ru/20221003/posol-1821157225.html

Послу России в Варшаве предлагали осудить референдумы в ДНР и ЛНР

Послу России в Варшаве предлагали осудить референдумы в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.10.2022

Послу России в Варшаве предлагали осудить референдумы в ДНР и ЛНР

Посол России в Польше Сергей Андреев, рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:11

2022-10-03T14:11

2022-10-03T14:43

в мире

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

мид польши

владимир путин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев, рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях, ему предложили их осудить.В понедельник Андреев посетил МИД Польши, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях. Он вручил заместителю министра иностранных дел республики Марчину Пшидачу текст пятничного выступления президента России Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. И добавил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области навсегда станут территорией Российской Федерации."Правда, было одно новшество, впервые такое услышал, мне было предложено отмежеваться, осудить и в этом, дескать, со стороны польских властей будет оказана поддержка и т д. В ответ сказал, что не вижу смысла продолжать дискуссию на эту тему , я имею в виду, не относительно предложения мне лично, а вообще по этому сюжету, поскольку, наши позиции совершенно диаметрально противоположные и понятно, что взаимопонимания мы не найдем", - сказал Андреев в интервью телеканалу "Звезда"."Мне было сказано, что, если я или, там, очевидно сотрудники посольства решат отмежеваться и осудить политику российского руководства, то мы тут найдем всяческую поддержку. Ну, общем, наглость, как говорится безграничная", - заявил посол.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/posol-1821109503.html

https://ria.ru/20221003/italiya-1821149227.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , мид польши, владимир путин, сергей андреев, марчин пшидач