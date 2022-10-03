https://ria.ru/20221003/posol-1821128910.html

Посол России передал в МИД Польши текст речи Путина по итогам референдумов

Посол России передал в МИД Польши текст речи Путина по итогам референдумов - РИА Новости, 03.10.2022

Посол России передал в МИД Польши текст речи Путина по итогам референдумов

Посол России в Польше Сергей Андреев вручил заместителю министра иностранных дел республики Марчину Пшидачу текст пятничного выступления президента России... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:53

2022-10-03T12:53

2022-10-03T12:53

в мире

россия

польша

варшава

мид польши

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей андреев

марчин пшидач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564928259_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_7df67b18e2fb73c046464b33dcad1a61.jpg

ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев вручил заместителю министра иностранных дел республики Марчину Пшидачу текст пятничного выступления президента России Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.В понедельник Андреев посетил МИД Польши, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях."Я услышал позицию польской стороны, представленную заместителем министра (Марчином) Пшидачем по вопросу референдумов на бывших территориях Украины", - сказал Андреев журналистам, выйдя из здания МИД."В качестве реакции (на ноту с польской позицией в отношении референдумов – ред.) я вручил господину заместителю министра Пшидачу на польском языке текст выступления президента Российской Федерации в пятницу", – рассказал посол, добавив, что текст также размещен на сайте посольства.Андреев добавил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области навсегда станут территорией Российской Федерации.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221002/italiya-1821010247.html

https://ria.ru/20221003/posol-1821109503.html

россия

польша

варшава

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, польша, варшава, мид польши, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей андреев, марчин пшидач, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях