https://ria.ru/20221003/posol-1821128910.html
Посол России передал в МИД Польши текст речи Путина по итогам референдумов
Посол России передал в МИД Польши текст речи Путина по итогам референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
Посол России передал в МИД Польши текст речи Путина по итогам референдумов
Посол России в Польше Сергей Андреев вручил заместителю министра иностранных дел республики Марчину Пшидачу текст пятничного выступления президента России... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:53
2022-10-03T12:53
2022-10-03T12:53
в мире
россия
польша
варшава
мид польши
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей андреев
марчин пшидач
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев вручил заместителю министра иностранных дел республики Марчину Пшидачу текст пятничного выступления президента России Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.В понедельник Андреев посетил МИД Польши, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях."Я услышал позицию польской стороны, представленную заместителем министра (Марчином) Пшидачем по вопросу референдумов на бывших территориях Украины", - сказал Андреев журналистам, выйдя из здания МИД."В качестве реакции (на ноту с польской позицией в отношении референдумов – ред.) я вручил господину заместителю министра Пшидачу на польском языке текст выступления президента Российской Федерации в пятницу", – рассказал посол, добавив, что текст также размещен на сайте посольства.Андреев добавил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области навсегда станут территорией Российской Федерации.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221002/italiya-1821010247.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, польша, варшава, мид польши, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей андреев, марчин пшидач, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Польша, Варшава, МИД Польши, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Андреев, Марчин Пшидач, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
Посол России передал в МИД Польши текст речи Путина по итогам референдумов
Посол России передал замглавы МИД Польши текст речи Путина по итогам референдумов
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев вручил заместителю министра иностранных дел республики Марчину Пшидачу текст пятничного выступления президента России Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В понедельник Андреев посетил МИД Польши
, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.
"Я услышал позицию польской стороны, представленную заместителем министра (Марчином) Пшидачем по вопросу референдумов на бывших территориях Украины", - сказал Андреев журналистам, выйдя из здания МИД.
"В качестве реакции (на ноту с польской позицией в отношении референдумов – ред.) я вручил господину заместителю министра Пшидачу на польском языке текст выступления президента Российской Федерации в пятницу", – рассказал посол, добавив, что текст также размещен на сайте посольства.
Андреев добавил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области
навсегда станут территорией Российской Федерации.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.