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Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии - РИА Новости, 03.10.2022
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Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии
Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии - РИА Новости, 03.10.2022
Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вызван в финский МИД в связи референдумами в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:51
2022-10-03T12:03
в мире
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финляндия
хельсинки
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вызван в финский МИД в связи референдумами в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях."МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов", - говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221002/italiya-1821010247.html
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финляндия
хельсинки
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, владимир путин
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Владимир Путин
11:51 03.10.2022 (обновлено: 12:03 03.10.2022)
 
Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии

Посла России в Финляндии вызвали в МИД республики из-за референдумов в ДНР и ЛНР

© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииПосол РФ в Финляндии Павел Кузнецов
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вызван в финский МИД в связи референдумами в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
"МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов", - говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 17:58
Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за "Северных потоков"
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеВладимир Путин
 
 
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