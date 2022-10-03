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Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии

Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии - РИА Новости, 03.10.2022

Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вызван в финский МИД в связи референдумами в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:51

2022-10-03T11:51

2022-10-03T12:03

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вызван в финский МИД в связи референдумами в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях."МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов", - говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221002/italiya-1821010247.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

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