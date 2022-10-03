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Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов" - РИА Новости, 03.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html
Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов"
Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов" - РИА Новости, 03.10.2022
Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов"
Разведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", пишет итальянская газета Repubblica. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T00:35
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новое оружие россии
владимир путин
карское море
сша
нью-йорк (город)
нато
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Разведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", пишет итальянская газета Repubblica.Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника.Газета отметила, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: "Посейдон" спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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владимир путин, карское море, сша, нью-йорк (город), нато, в мире
Новое оружие России, Владимир Путин, Карское море, США, Нью-Йорк (город), НАТО, В мире
00:35 03.10.2022 (обновлено: 01:51 03.10.2022)
 
Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов"

Repubblica: разведка НАТО предупредила о возможном пуске ядерного беспилотника "Посейдон"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Разведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", пишет итальянская газета Repubblica.
Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника.

"Посейдон может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес", — говорится в публикации.

Газета отметила, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: "Посейдон" спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.
"Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты", — пишет Repubblica.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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