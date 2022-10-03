https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html

Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов"

Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов" - РИА Новости, 03.10.2022

Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов"

Разведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", пишет итальянская газета Repubblica. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T00:35

2022-10-03T00:35

2022-10-03T01:51

новое оружие россии

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сша

нью-йорк (город)

нато

в мире

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Разведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", пишет итальянская газета Repubblica.Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника.Газета отметила, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: "Посейдон" спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

https://ria.ru/20220708/podlodka-1801200394.html

карское море

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владимир путин, карское море, сша, нью-йорк (город), нато, в мире