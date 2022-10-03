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В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/pomosch-1821058504.html
В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому
В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому - РИА Новости, 03.10.2022
В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому
НАТО не отзывается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, так как Киев не входит в альянс, заявил в беседе с Spiegel постоянный... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T05:26
2022-10-03T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
германия
нато
рюдигер кениг
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. НАТО не отзывается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, так как Киев не входит в альянс, заявил в беседе с Spiegel постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг.Постпред подчеркнул, что вступление НАТО в конфликт приведет к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 государств, не желающих этого.Кениг также отметил, что помощь Киеву от его западных союзников из НАТО стоит рассматривать как действия отдельных стран, а не самого альянса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для союзных сил. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Москва 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html
https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html
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в мире, владимир зеленский, украина, германия, нато, рюдигер кениг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Германия, НАТО, Рюдигер Кениг
05:26 03.10.2022 (обновлено: 14:53 03.10.2022)
 
В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому

Постпред ФРГ при НАТО Кениг: альянс не может отозваться на просьбы Зеленского о помощи

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. НАТО не отзывается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, так как Киев не входит в альянс, заявил в беседе с Spiegel постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг.

"Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне. <…> Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимала активное участие в боевых действиях", — сказал дипломат в ответ на замечание, что украинский лидер неоднократно просил у альянса помощи.

Постпред подчеркнул, что вступление НАТО в конфликт приведет к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 государств, не желающих этого.
Кениг также отметил, что помощь Киеву от его западных союзников из НАТО стоит рассматривать как действия отдельных стран, а не самого альянса.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
00:35Новое оружие России
La Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов"
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для союзных сил. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Москва 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
02:45Специальная военная операция на Украине
В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаГерманияНАТОРюдигер Кениг
 
 
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