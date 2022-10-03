https://ria.ru/20221003/pomosch-1821058504.html

В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому

В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому - РИА Новости, 03.10.2022

В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому

НАТО не отзывается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, так как Киев не входит в альянс, заявил в беседе с Spiegel постоянный... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T05:26

2022-10-03T05:26

2022-10-03T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

германия

нато

рюдигер кениг

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. НАТО не отзывается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, так как Киев не входит в альянс, заявил в беседе с Spiegel постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг.Постпред подчеркнул, что вступление НАТО в конфликт приведет к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 государств, не желающих этого.Кениг также отметил, что помощь Киеву от его западных союзников из НАТО стоит рассматривать как действия отдельных стран, а не самого альянса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для союзных сил. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Москва 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html

https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html

украина

германия

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в мире, владимир зеленский, украина, германия, нато, рюдигер кениг