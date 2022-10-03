05:26 03.10.2022 (обновлено: 14:53 03.10.2022)
В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому
Постпред ФРГ при НАТО Кениг: альянс не может отозваться на просьбы Зеленского о помощи
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. НАТО не отзывается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, так как Киев не входит в альянс, заявил в беседе с Spiegel постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг.
"Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне. <…> Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимала активное участие в боевых действиях", — сказал дипломат в ответ на замечание, что украинский лидер неоднократно просил у альянса помощи.
Постпред подчеркнул, что вступление НАТО в конфликт приведет к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 государств, не желающих этого.
Кениг также отметил, что помощь Киеву от его западных союзников из НАТО стоит рассматривать как действия отдельных стран, а не самого альянса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для союзных сил. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Москва 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.