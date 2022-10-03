https://ria.ru/20221003/polunin-1821302063.html
МИД России не имеет отношения к выступлению Полунина на Красной площади
МИД России не имеет отношения к выступлению Полунина на Красной площади - РИА Новости, 03.10.2022
МИД России не имеет отношения к выступлению Полунина на Красной площади
МИД России не имеет отношения к формированию концертных программ на Красной площади, заявили в министерстве в ответ на жалобу танцора Сергея Полунина. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:17
2022-10-03T23:17
2022-10-03T23:17
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узбекистан
сергей полунин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. МИД России не имеет отношения к формированию концертных программ на Красной площади, заявили в министерстве в ответ на жалобу танцора Сергея Полунина.Ранее в социальных сетях Полунин заявил, что должен был выступить 30 сентября на концерте, посвященном присоединению новых территорий, но его номер якобы убрали из программы в последний момент. Артист заявил, что выступление не состоялось после того, как в МИД России по этому поводу обратился МИД Узбекистана."Дорогой Сергей, мы вас очень-очень любим, но в своем недавнем заявлении вы допустили досадную ошибку относительно нашего министерства. Такое вам могли рассказать только недоброжелатели России. Никакого отношения к формированию концертных программ на Красной площади МИД никогда не имел и не имеет", - говорится в комментарии министерства в ответ на видеообращение Полунина.В МИД добавили, что "готовы к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству".
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россия, узбекистан, сергей полунин
Россия, Узбекистан, Сергей Полунин
МИД России не имеет отношения к выступлению Полунина на Красной площади
МИД России заявил, что не имеет отношения к выступлению Полунина на Красной площади