https://ria.ru/20221003/polunin-1821302063.html

МИД России не имеет отношения к выступлению Полунина на Красной площади

МИД России не имеет отношения к выступлению Полунина на Красной площади - РИА Новости, 03.10.2022

МИД России не имеет отношения к выступлению Полунина на Красной площади

МИД России не имеет отношения к формированию концертных программ на Красной площади, заявили в министерстве в ответ на жалобу танцора Сергея Полунина. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T23:17

2022-10-03T23:17

2022-10-03T23:17

россия

узбекистан

сергей полунин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750525447_0:219:2919:1861_1920x0_80_0_0_467c454708399d0a67d033bae39a473a.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. МИД России не имеет отношения к формированию концертных программ на Красной площади, заявили в министерстве в ответ на жалобу танцора Сергея Полунина.Ранее в социальных сетях Полунин заявил, что должен был выступить 30 сентября на концерте, посвященном присоединению новых территорий, но его номер якобы убрали из программы в последний момент. Артист заявил, что выступление не состоялось после того, как в МИД России по этому поводу обратился МИД Узбекистана."Дорогой Сергей, мы вас очень-очень любим, но в своем недавнем заявлении вы допустили досадную ошибку относительно нашего министерства. Такое вам могли рассказать только недоброжелатели России. Никакого отношения к формированию концертных программ на Красной площади МИД никогда не имел и не имеет", - говорится в комментарии министерства в ответ на видеообращение Полунина.В МИД добавили, что "готовы к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству".

https://ria.ru/20220930/polunin-1820609454.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, узбекистан, сергей полунин