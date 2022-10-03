https://ria.ru/20221003/pogoda-1821063952.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.10.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачность и дождь ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:13

2022-10-03T08:13

2022-10-03T08:13

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Облачность и дождь ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно, дождь, максимальная температура 13-15 градусов. По области от 11 до 16", - сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным порывистым 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 736 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221002/pogoda-1820986096.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос", погода