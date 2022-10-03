https://ria.ru/20221003/pogoda-1821063952.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачность и дождь ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:13
2022-10-03T08:13
2022-10-03T08:13
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Облачность и дождь ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно, дождь, максимальная температура 13-15 градусов. По области от 11 до 16", - сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным порывистым 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 736 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221002/pogoda-1820986096.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: облачно, дождь и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Облачность и дождь ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве облачно, дождь, максимальная температура 13-15 градусов. По области от 11 до 16", - сообщил Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным порывистым 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 736 миллиметров ртутного столба.