https://ria.ru/20221003/ploschadki-1821986002.html

Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве

Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве - РИА Новости, 06.10.2022

Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве

Тематические детские площадки в лесной и сказочной тематике появились в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-03T08:11

2022-10-03T08:11

2022-10-06T15:12

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Тематические детские площадки в лесной и сказочной тематике появились в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.По словам замруководителя департамента капремонта Сергея Мельникова, которые приводятся на сайте, каждая площадка обладает собственной индивидуальностью и стилем."В парке созданы площадки с такими названиями, как "Белкин двор", "Сад Жар-птицы", "Болото водяного", "Холм лешего", "Медвежья берлога", "Паучье логово", "Избушка Бабы-яги", "Поляна Старичка-Боровичка", "В зарослях кувшинки". Названия для тематических площадок были выбраны не случайно. Кусково тесно связано с историей русской культуры, и все они встречаются в сказках", - добавил он.Отмечается, что новые площадки рассчитаны на детей разного возраста. Игровое оборудование в них подобрано в соответствии со стилем конкретной площадки, а также учитывает цветовую палитру финишного слоя покрытия, отражающую тематику."Важно и то, что все площадки расположены на лесопарковой территории, поэтому на них применено экологичное оборудование, которое, в свою очередь, тоже отражает тематическое направление", - добавил Мельников.

https://ria.ru/20220820/kuskovo-1810951023.html

https://realty.ria.ru/20220712/kuskovo-1801646720.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей мельников, москва, городское хозяйство москвы, общество