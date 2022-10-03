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Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве
Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве
Тематические детские площадки в лесной и сказочной тематике появились в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-03T08:11
2022-10-03T08:11
2022-10-06T15:12
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Тематические детские площадки в лесной и сказочной тематике появились в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.По словам замруководителя департамента капремонта Сергея Мельникова, которые приводятся на сайте, каждая площадка обладает собственной индивидуальностью и стилем."В парке созданы площадки с такими названиями, как "Белкин двор", "Сад Жар-птицы", "Болото водяного", "Холм лешего", "Медвежья берлога", "Паучье логово", "Избушка Бабы-яги", "Поляна Старичка-Боровичка", "В зарослях кувшинки". Названия для тематических площадок были выбраны не случайно. Кусково тесно связано с историей русской культуры, и все они встречаются в сказках", - добавил он.Отмечается, что новые площадки рассчитаны на детей разного возраста. Игровое оборудование в них подобрано в соответствии со стилем конкретной площадки, а также учитывает цветовую палитру финишного слоя покрытия, отражающую тематику."Важно и то, что все площадки расположены на лесопарковой территории, поэтому на них применено экологичное оборудование, которое, в свою очередь, тоже отражает тематическое направление", - добавил Мельников.
https://ria.ru/20220820/kuskovo-1810951023.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей мельников, москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Мельников, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Тематические детские площадки в лесной и сказочной тематике появились в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"На территории парка "Кусково" появились детские площадки, оформление которых посвящено лесной и сказочной тематикам. Каждая из них по своему индивидуальна. Площадки находятся среди растущих деревьев, которые стали частью игрового пространства. Работы прошли в рамках реабилитации лесопарка", - говорится в сообщении.
По словам замруководителя департамента капремонта Сергея Мельникова
, которые приводятся на сайте, каждая площадка обладает собственной индивидуальностью и стилем.
"В парке созданы площадки с такими названиями, как "Белкин двор", "Сад Жар-птицы", "Болото водяного", "Холм лешего", "Медвежья берлога", "Паучье логово", "Избушка Бабы-яги", "Поляна Старичка-Боровичка", "В зарослях кувшинки". Названия для тематических площадок были выбраны не случайно. Кусково тесно связано с историей русской культуры, и все они встречаются в сказках", - добавил он.
Отмечается, что новые площадки рассчитаны на детей разного возраста. Игровое оборудование в них подобрано в соответствии со стилем конкретной площадки, а также учитывает цветовую палитру финишного слоя покрытия, отражающую тематику.
"Важно и то, что все площадки расположены на лесопарковой территории, поэтому на них применено экологичное оборудование, которое, в свою очередь, тоже отражает тематическое направление", - добавил Мельников.