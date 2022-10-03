Рейтинг@Mail.ru
Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221003/ploschadki-1821986002.html
Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве
Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве
Тематические детские площадки в лесной и сказочной тематике появились в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-03T08:11
2022-10-06T15:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей мельников
москва
городское хозяйство москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821983614_0:46:1600:946_1920x0_80_0_0_782f64f5e9ed06d1aaca901282d62758.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Тематические детские площадки в лесной и сказочной тематике появились в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.По словам замруководителя департамента капремонта Сергея Мельникова, которые приводятся на сайте, каждая площадка обладает собственной индивидуальностью и стилем."В парке созданы площадки с такими названиями, как "Белкин двор", "Сад Жар-птицы", "Болото водяного", "Холм лешего", "Медвежья берлога", "Паучье логово", "Избушка Бабы-яги", "Поляна Старичка-Боровичка", "В зарослях кувшинки". Названия для тематических площадок были выбраны не случайно. Кусково тесно связано с историей русской культуры, и все они встречаются в сказках", - добавил он.Отмечается, что новые площадки рассчитаны на детей разного возраста. Игровое оборудование в них подобрано в соответствии со стилем конкретной площадки, а также учитывает цветовую палитру финишного слоя покрытия, отражающую тематику."Важно и то, что все площадки расположены на лесопарковой территории, поэтому на них применено экологичное оборудование, которое, в свою очередь, тоже отражает тематическое направление", - добавил Мельников.
https://ria.ru/20220820/kuskovo-1810951023.html
https://realty.ria.ru/20220712/kuskovo-1801646720.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821983614_0:0:1598:1198_1920x0_80_0_0_9261917107bd584af009fccce883d5f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей мельников, москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Мельников, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
08:11 03.10.2022 (обновлено: 15:12 06.10.2022)
 

Тематические детские площадки появились в парке "Кусково" в Москве

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Тематическая детская площадка на территории парка "Кусково"
Тематическая детская площадка на территории парка Кусково - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Тематическая детская площадка на территории парка "Кусково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Тематические детские площадки в лесной и сказочной тематике появились в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"На территории парка "Кусково" появились детские площадки, оформление которых посвящено лесной и сказочной тематикам. Каждая из них по своему индивидуальна. Площадки находятся среди растущих деревьев, которые стали частью игрового пространства. Работы прошли в рамках реабилитации лесопарка", - говорится в сообщении.
По словам замруководителя департамента капремонта Сергея Мельникова, которые приводятся на сайте, каждая площадка обладает собственной индивидуальностью и стилем.
Реабилитация лесопарка Кусково - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 12:25
Реабилитация лесопарка КусковоСлужбы городского хозяйства проводят реабилитацию парка "Кусково". В рамках проекта обновят всё: от тропинок до спортивных объектов. Как продвигаются работы — смотрите в нашем видео.
"В парке созданы площадки с такими названиями, как "Белкин двор", "Сад Жар-птицы", "Болото водяного", "Холм лешего", "Медвежья берлога", "Паучье логово", "Избушка Бабы-яги", "Поляна Старичка-Боровичка", "В зарослях кувшинки". Названия для тематических площадок были выбраны не случайно. Кусково тесно связано с историей русской культуры, и все они встречаются в сказках", - добавил он.
Отмечается, что новые площадки рассчитаны на детей разного возраста. Игровое оборудование в них подобрано в соответствии со стилем конкретной площадки, а также учитывает цветовую палитру финишного слоя покрытия, отражающую тематику.
"Важно и то, что все площадки расположены на лесопарковой территории, поэтому на них применено экологичное оборудование, которое, в свою очередь, тоже отражает тематическое направление", - добавил Мельников.
Проведение земляных работ на территории музея-усадьбы Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Очищение природы: как заново вдыхают жизнь в парк "Кусково"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей МельниковМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала