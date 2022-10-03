https://ria.ru/20221003/plitka-1821269032.html

Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей в Москве

Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей в Москве - РИА Новости, 03.10.2022

Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей в Москве

Прокуратура устанавливает причины обрушения фасадной плитки здания на несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения на Ткацкой улице в Москве,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:44

2022-10-03T19:44

2022-10-03T19:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины обрушения фасадной плитки здания на несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения на Ткацкой улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Уточняется, что днем 3 октября на улице Ткацкой на двоих несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения обрушилась фасадная плитка здания. Пострадавшие были госпитализированы.Также на место выезжал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.

https://ria.ru/20220918/sobaka-1817649599.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва