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Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей в Москве - РИА Новости, 03.10.2022
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Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей в Москве
Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей в Москве - РИА Новости, 03.10.2022
Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей в Москве
Прокуратура устанавливает причины обрушения фасадной плитки здания на несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения на Ткацкой улице в Москве,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:44
2022-10-03T19:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины обрушения фасадной плитки здания на несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения на Ткацкой улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Уточняется, что днем 3 октября на улице Ткацкой на двоих несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения обрушилась фасадная плитка здания. Пострадавшие были госпитализированы.Также на место выезжал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
19:44 03.10.2022 (обновлено: 19:48 03.10.2022)
 
Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей в Москве

Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей на Ткацкой улице в Москве

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. МосквыНа месте обрушения фасадной плитки на Ткацкой улице в Москве
На месте обрушения фасадной плитки на Ткацкой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
На месте обрушения фасадной плитки на Ткацкой улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины обрушения фасадной плитки здания на несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения на Ткацкой улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и причин получения несовершеннолетними телесных повреждений на востоке столицы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что днем 3 октября на улице Ткацкой на двоих несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения обрушилась фасадная плитка здания. Пострадавшие были госпитализированы.
Также на место выезжал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.
Бродячая собака - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 12:15
Прокуратура начала проверку после нападения собаки на девочку в Подмосковье
 
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