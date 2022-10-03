19:44 03.10.2022 (обновлено: 19:48 03.10.2022)
Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей в Москве
Прокуратура установит причины обрушения фасадной плитки на детей на Ткацкой улице в Москве
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. МосквыНа месте обрушения фасадной плитки на Ткацкой улице в Москве
На месте обрушения фасадной плитки на Ткацкой улице в Москве
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины обрушения фасадной плитки здания на несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения на Ткацкой улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и причин получения несовершеннолетними телесных повреждений на востоке столицы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что днем 3 октября на улице Ткацкой на двоих несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения обрушилась фасадная плитка здания. Пострадавшие были госпитализированы.
Также на место выезжал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.