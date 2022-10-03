https://ria.ru/20221003/plan-1821296449.html

В Госдуме назвали план Маска по Украине отрезвляющим для Запада

В Госдуме назвали план Маска по Украине отрезвляющим для Запада - РИА Новости, 03.10.2022

В Госдуме назвали план Маска по Украине отрезвляющим для Запада

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал план американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине отрезвляющим... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:18

2022-10-03T22:18

2022-10-03T22:18

специальная военная операция на украине

в мире

илон маск

михаил шеремет

украина

россия

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал план американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине отрезвляющим для всего западного сообщества.Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях."Маск - это продвинутый и современный человек, который видит перспективу и реальную картину мира. Приятно, что потихоньку к представителям американской элиты приходит осознание, что такое Россия и какова ее роль в мире. План Маска станет отрезвляющим для западного сообщества, погрязшего в русофобской пропаганде и вражде", - сказал РИА Новости Шеремет.Депутат поблагодарил Маска за человеческое мужество, которое тот проявил, признав Крым российской территорией, несмотря на все оказываемое по этому вопросу давление.

https://ria.ru/20221003/krym-1821286109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, илон маск, михаил шеремет, украина, россия, донбасс, оон, госдума рф