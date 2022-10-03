https://ria.ru/20221003/pesnya-1821298574.html

Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню

Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню - РИА Новости, 03.10.2022

Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню

Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева и ее подруга осуждены судом Крыма за исполнение песни, которую считают гимном... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:41

2022-10-03T22:41

2022-10-03T22:41

россия

украинская повстанческая армия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева и ее подруга осуждены судом Крыма за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщила пресс-служба МВД региона.Видео с песней в исполнении Валеевой появилось ранее в интернете. На нем она вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**. Полиция начала проверку."Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.В отношении правонарушителей - двух девушек 1987 и 1989 годов рождения - составлены административные протоколы по ст. 20.3.3 и ст. 20.3 КоАП РФ. В видео, опубликованном МВД республики, обе фигурантки извиняются за произошедшее, говоря, что не знали о националистическом характере песни.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220926/operatsiya-1819604322.html

https://ria.ru/20220928/shaman-1820085647.html

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республика крым

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россия, украинская повстанческая армия, республика крым