Рейтинг@Mail.ru
Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/pesnya-1821298574.html
Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню
Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню - РИА Новости, 03.10.2022
Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню
Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева и ее подруга осуждены судом Крыма за исполнение песни, которую считают гимном... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:41
2022-10-03T22:41
россия
украинская повстанческая армия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_5fe74d5c4f1689a878f5238d09ea57c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева и ее подруга осуждены судом Крыма за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщила пресс-служба МВД региона.Видео с песней в исполнении Валеевой появилось ранее в интернете. На нем она вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**. Полиция начала проверку."Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.В отношении правонарушителей - двух девушек 1987 и 1989 годов рождения - составлены административные протоколы по ст. 20.3.3 и ст. 20.3 КоАП РФ. В видео, опубликованном МВД республики, обе фигурантки извиняются за произошедшее, говоря, что не знали о националистическом характере песни.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220926/operatsiya-1819604322.html
https://ria.ru/20220928/shaman-1820085647.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:54:1080:864_1920x0_80_0_0_2032176d3074f42bb759f312734f916a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украинская повстанческая армия, республика крым
Россия, Украинская повстанческая армия, Республика Крым
22:41 03.10.2022
 
Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню

Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за песню, считающуюся гимном украинских националистов

© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсетиОльга Валеева
Ольга Валеева - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсети
Ольга Валеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева и ее подруга осуждены судом Крыма за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщила пресс-служба МВД региона.
Видео с песней в исполнении Валеевой появилось ранее в интернете. На нем она вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**. Полиция начала проверку.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 17:41Специальная военная операция на Украине
На Украине скоро начнется контртеррористическая операция, заявил Аксенов
"Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.
В отношении правонарушителей - двух девушек 1987 и 1989 годов рождения - составлены административные протоколы по ст. 20.3.3 и ст. 20.3 КоАП РФ. В видео, опубликованном МВД республики, обе фигурантки извиняются за произошедшее, говоря, что не знали о националистическом характере песни.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Праздничный концерт в честь Дня России в Минске
28 сентября, 16:51Шоубиз
SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане
 
РоссияУкраинская повстанческая армияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала