https://ria.ru/20221003/pesnya-1821298574.html
Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню
Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню - РИА Новости, 03.10.2022
Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню
Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева и ее подруга осуждены судом Крыма за исполнение песни, которую считают гимном... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:41
2022-10-03T22:41
2022-10-03T22:41
россия
украинская повстанческая армия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева и ее подруга осуждены судом Крыма за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщила пресс-служба МВД региона.Видео с песней в исполнении Валеевой появилось ранее в интернете. На нем она вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**. Полиция начала проверку."Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.В отношении правонарушителей - двух девушек 1987 и 1989 годов рождения - составлены административные протоколы по ст. 20.3.3 и ст. 20.3 КоАП РФ. В видео, опубликованном МВД республики, обе фигурантки извиняются за произошедшее, говоря, что не знали о националистическом характере песни.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220926/operatsiya-1819604322.html
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россия, украинская повстанческая армия, республика крым
Россия, Украинская повстанческая армия, Республика Крым
Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за украинскую националистическую песню
Суд наказал "Королеву красоты" Крыма за песню, считающуюся гимном украинских националистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости.
Победительница крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольга Валеева и ее подруга осуждены судом Крыма за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщила
пресс-служба МВД региона.
Видео с песней в исполнении Валеевой появилось ранее в интернете. На нем она вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**. Полиция начала проверку.
"Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.
В отношении правонарушителей - двух девушек 1987 и 1989 годов рождения - составлены административные протоколы по ст. 20.3.3 и ст. 20.3 КоАП РФ. В видео, опубликованном МВД республики, обе фигурантки извиняются за произошедшее, говоря, что не знали о националистическом характере песни.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Запрещенная в России террористическая организация.