https://ria.ru/20221003/peskov-1821118817.html

Путин лично пообщался с главами новых регионов, заявил Песков

Путин лично пообщался с главами новых регионов, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2022

Путин лично пообщался с главами новых регионов, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин лично встретился с главами новых регионов России и обсудил вопросы, связанные с текущей ситуацией, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:27

2022-10-03T12:27

2022-10-03T12:51

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

политика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично встретился с главами новых регионов России и обсудил вопросы, связанные с текущей ситуацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он имел возможность со всеми с ними пообщаться, и по отдельности поговорил, и со всеми вместе о текущей ситуации, (обсудил) вопросы, связанные с текущей ситуацией", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. В пятницу Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.

https://ria.ru/20220930/peskov-1820664251.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, политика