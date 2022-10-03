https://ria.ru/20221003/peskov-1821118817.html
Путин лично пообщался с главами новых регионов, заявил Песков
Путин лично пообщался с главами новых регионов, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2022
Путин лично пообщался с главами новых регионов, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин лично встретился с главами новых регионов России и обсудил вопросы, связанные с текущей ситуацией, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:27
2022-10-03T12:27
2022-10-03T12:51
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
политика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично встретился с главами новых регионов России и обсудил вопросы, связанные с текущей ситуацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он имел возможность со всеми с ними пообщаться, и по отдельности поговорил, и со всеми вместе о текущей ситуации, (обсудил) вопросы, связанные с текущей ситуацией", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. В пятницу Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
https://ria.ru/20220930/peskov-1820664251.html
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, политика
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Политика
12:27 03.10.2022 (обновлено: 12:51 03.10.2022)
Путин лично пообщался с главами новых регионов, заявил Песков
Песков: Путин лично пообщался с главами новых регионов во время их пребывания в Москве