https://ria.ru/20221003/peskov-1821117389.html

В Кремле не сомневаются, что западные санкции продолжатся, заявил Песков

В Кремле не сомневаются, что западные санкции продолжатся, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2022

В Кремле не сомневаются, что западные санкции продолжатся, заявил Песков

Западные санкции против России продолжатся, но к некоторым странам приходит понимание, что они "стреляют себе в ногу", заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:23

2022-10-03T12:23

2022-10-03T12:38

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

санкции

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Западные санкции против России продолжатся, но к некоторым странам приходит понимание, что они "стреляют себе в ногу", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас нет сомнений, что будут продуцироваться новые и новые ограничения, новые и новые вот эти незаконные санкции. Это будет достаточно длительный процесс", - сказал Песков журналистам.При этом, он уточнил, что к некоторым странам приходит понимание, что они сами стреляют себе в ногу, а этого нельзя делать до бесконечности.Он пояснил, что все санкции бумерангом возвращаются в глобальную инфляцию, в голод и энергетический кризис. "Это такое обоюдоострое оружие", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20220918/eaes-1817665311.html

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