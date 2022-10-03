https://ria.ru/20221003/peskov-1821117389.html
В Кремле не сомневаются, что западные санкции продолжатся, заявил Песков
В Кремле не сомневаются, что западные санкции продолжатся, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2022
В Кремле не сомневаются, что западные санкции продолжатся, заявил Песков
Западные санкции против России продолжатся, но к некоторым странам приходит понимание, что они "стреляют себе в ногу", заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:23
2022-10-03T12:23
2022-10-03T12:38
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
санкции
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Западные санкции против России продолжатся, но к некоторым странам приходит понимание, что они "стреляют себе в ногу", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас нет сомнений, что будут продуцироваться новые и новые ограничения, новые и новые вот эти незаконные санкции. Это будет достаточно длительный процесс", - сказал Песков журналистам.При этом, он уточнил, что к некоторым странам приходит понимание, что они сами стреляют себе в ногу, а этого нельзя делать до бесконечности.Он пояснил, что все санкции бумерангом возвращаются в глобальную инфляцию, в голод и энергетический кризис. "Это такое обоюдоострое оружие", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20220918/eaes-1817665311.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), санкции, санкции в отношении россии, россия
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Санкции, Санкции в отношении России, Россия
12:23 03.10.2022 (обновлено: 12:38 03.10.2022)
В Кремле не сомневаются, что западные санкции продолжатся, заявил Песков
Песков: в Кремле не сомневаются, что западные санкции продолжатся
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Западные санкции против России продолжатся, но к некоторым странам приходит понимание, что они "стреляют себе в ногу", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас нет сомнений, что будут продуцироваться новые и новые ограничения, новые и новые вот эти незаконные санкции. Это будет достаточно длительный процесс", - сказал Песков журналистам.
При этом, он уточнил, что к некоторым странам приходит понимание, что они сами стреляют себе в ногу, а этого нельзя делать до бесконечности.
Он пояснил, что все санкции бумерангом возвращаются в глобальную инфляцию, в голод и энергетический кризис. "Это такое обоюдоострое оружие", - подчеркнул Песков.