https://ria.ru/20221003/pentagon-1821304522.html
Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках"
Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022
Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках"
Американские военные не получали от европейских стран обращений о помощи в расследовании прорыва газопровода "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:56
2022-10-03T23:56
2022-10-03T23:57
в мире
ллойд остин
дания
европа
министерство обороны сша
северный поток
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Американские военные не получали от европейских стран обращений о помощи в расследовании прорыва газопровода "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Он напомнил, что шеф Пентагона Ллойд Остин предлагал помощь американских военных в недавнем разговоре с коллегой из Дании.Власти США говорят, что причиной прорыва трубопровода, по которому российский газ экспортируется в Европу, стала "преднамеренная диверсия" и отвергают свою причастность к ней.
https://ria.ru/20221003/ssha-1821303226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ллойд остин, дания, европа, министерство обороны сша, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Ллойд Остин, Дания, Европа, Министерство обороны США, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
23:56 03.10.2022 (обновлено: 23:57 03.10.2022)
Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках"
Пентагон заявил, что не получал просьб о помощи в расследовании ЧП на "Северных потоках"