https://ria.ru/20221003/pentagon-1821304522.html

Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках"

Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022

Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках"

Американские военные не получали от европейских стран обращений о помощи в расследовании прорыва газопровода "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T23:56

2022-10-03T23:56

2022-10-03T23:57

в мире

ллойд остин

дания

европа

министерство обороны сша

северный поток

авария на "северных потоках"

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Американские военные не получали от европейских стран обращений о помощи в расследовании прорыва газопровода "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Он напомнил, что шеф Пентагона Ллойд Остин предлагал помощь американских военных в недавнем разговоре с коллегой из Дании.Власти США говорят, что причиной прорыва трубопровода, по которому российский газ экспортируется в Европу, стала "преднамеренная диверсия" и отвергают свою причастность к ней.

https://ria.ru/20221003/ssha-1821303226.html

дания

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ллойд остин, дания, европа, министерство обороны сша, северный поток, авария на "северных потоках"