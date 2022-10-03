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Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022
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Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках"
Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022
Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках"
Американские военные не получали от европейских стран обращений о помощи в расследовании прорыва газопровода "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:56
2022-10-03T23:57
в мире
ллойд остин
дания
европа
министерство обороны сша
северный поток
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Американские военные не получали от европейских стран обращений о помощи в расследовании прорыва газопровода "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Он напомнил, что шеф Пентагона Ллойд Остин предлагал помощь американских военных в недавнем разговоре с коллегой из Дании.Власти США говорят, что причиной прорыва трубопровода, по которому российский газ экспортируется в Европу, стала "преднамеренная диверсия" и отвергают свою причастность к ней.
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в мире, ллойд остин, дания, европа, министерство обороны сша, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Ллойд Остин, Дания, Европа, Министерство обороны США, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
23:56 03.10.2022 (обновлено: 23:57 03.10.2022)
 
Пентагон заявил, что его не просили расследовать ЧП на "Северных потоках"

Пентагон заявил, что не получал просьб о помощи в расследовании ЧП на "Северных потоках"

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Американские военные не получали от европейских стран обращений о помощи в расследовании прорыва газопровода "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Насколько я знаю, нас не просили предоставить какие-либо конкретные средства по линии министерства обороны", - сказал военный.
Он напомнил, что шеф Пентагона Ллойд Остин предлагал помощь американских военных в недавнем разговоре с коллегой из Дании.
Власти США говорят, что причиной прорыва трубопровода, по которому российский газ экспортируется в Европу, стала "преднамеренная диверсия" и отвергают свою причастность к ней.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
23:34
США выгодны ЧП на "Северном потоке", заявил экс-советник Пентагона
 
В миреЛлойд ОстинДанияЕвропаМинистерство обороны СШАСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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