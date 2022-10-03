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Эксперт объяснил, как получить всю накопленную пенсию разом - РИА Новости, 03.10.2022
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Эксперт объяснил, как получить всю накопленную пенсию разом
Эксперт объяснил, как получить всю накопленную пенсию разом - РИА Новости, 03.10.2022
Эксперт объяснил, как получить всю накопленную пенсию разом
Существует два вида пенсии: страховая и накопительная. Разница заключается лишь в возрасте, с которого она начинается выплачиваться, однако можно получить оба... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T01:15
2022-10-03T01:15
общество
россия
лариса сорокина
рудн
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Существует два вида пенсии: страховая и накопительная. Разница заключается лишь в возрасте, с которого она начинается выплачиваться, однако можно получить оба вида пенсий единовременно, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.По словам эксперта, информацию о суммах накоплений можно получить в бухгалтерии у работодателя, в личном кабинете на сайте Госуслуг, в Пенсионном фонде или в МФЦ.Эксперт добавляет, что работодатель вправе обращаться в Пенсионный фонд за выплатой накопительной пенсии застрахованным лицам, которые состоят с ним в трудовых отношениях, с их письменного согласия.Главным критерием формирования накопительной пенсии выступает тот факт, что работник имеет официальный заработок, на основании которого работодатель перечислял средства, резюмирует эксперт.
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общество, россия, лариса сорокина, рудн, пенсионный фонд рф
Общество, Россия, Лариса Сорокина, РУДН, Пенсионный фонд РФ
01:15 03.10.2022
 
Эксперт объяснил, как получить всю накопленную пенсию разом

Эксперт Сорокина: получить всю накопленную пенсию разом можно через ПФР или НПФ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Существует два вида пенсии: страховая и накопительная. Разница заключается лишь в возрасте, с которого она начинается выплачиваться, однако можно получить оба вида пенсий единовременно, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
По словам эксперта, информацию о суммах накоплений можно получить в бухгалтерии у работодателя, в личном кабинете на сайте Госуслуг, в Пенсионном фонде или в МФЦ.
"Для получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям необходимо обратиться в ПФР либо в НПФ, в зависимости от того, где находятся средства. Заявление можно подать и через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого используйте учетную запись Госуслуг, найдите блок "Пенсии" и выберете вторую услугу "Подать заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений"", — объяснил экономист.
Эксперт добавляет, что работодатель вправе обращаться в Пенсионный фонд за выплатой накопительной пенсии застрахованным лицам, которые состоят с ним в трудовых отношениях, с их письменного согласия.
Главным критерием формирования накопительной пенсии выступает тот факт, что работник имеет официальный заработок, на основании которого работодатель перечислял средства, резюмирует эксперт.
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ОбществоРоссияЛариса СорокинаРУДНПенсионный фонд РФ
 
 
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