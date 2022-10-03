https://ria.ru/20221003/pensiya-1821050243.html

Эксперт объяснил, как получить всю накопленную пенсию разом

Эксперт объяснил, как получить всю накопленную пенсию разом - РИА Новости, 03.10.2022

Эксперт объяснил, как получить всю накопленную пенсию разом

Существует два вида пенсии: страховая и накопительная. Разница заключается лишь в возрасте, с которого она начинается выплачиваться, однако можно получить оба... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T01:15

2022-10-03T01:15

2022-10-03T01:15

общество

россия

лариса сорокина

рудн

пенсионный фонд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Существует два вида пенсии: страховая и накопительная. Разница заключается лишь в возрасте, с которого она начинается выплачиваться, однако можно получить оба вида пенсий единовременно, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.По словам эксперта, информацию о суммах накоплений можно получить в бухгалтерии у работодателя, в личном кабинете на сайте Госуслуг, в Пенсионном фонде или в МФЦ.Эксперт добавляет, что работодатель вправе обращаться в Пенсионный фонд за выплатой накопительной пенсии застрахованным лицам, которые состоят с ним в трудовых отношениях, с их письменного согласия.Главным критерием формирования накопительной пенсии выступает тот факт, что работник имеет официальный заработок, на основании которого работодатель перечислял средства, резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20220927/pensiya-1819668804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, лариса сорокина, рудн, пенсионный фонд рф