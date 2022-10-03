https://ria.ru/20221003/osago-1820924191.html

Эксперт предупредил о лжеагентах с полисами ОСАГО

Эксперт предупредил о лжеагентах с полисами ОСАГО - РИА Новости, 03.10.2022

Эксперт предупредил о лжеагентах с полисами ОСАГО

Как обезопасить себя от покупки поддельного полиса ОСАГО и что делать, если вы уже заплатили за фальшивый документ, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T02:15

2022-10-03T02:15

2022-10-03T02:15

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авто

российский союз автостраховщиков

осаго

россия

сергей ефремов

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Как обезопасить себя от покупки поддельного полиса ОСАГО и что делать, если вы уже заплатили за фальшивый документ, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.Большинство случаев мошенничества в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности происходит при оформлении электронных полисов, отметил он. Это связано с тем, что около 80 процентов автовладельцев предпочитают заключать договоры ОСАГО онлайн, уточнил эксперт.Жертвой мошенничества легко может стать человек, который пытается купить полис ОСАГО по цене ниже рыночной, продолжил он. По словам эксперта, "дешевизна" услуги нередко бывает связана с внесением в базу недостоверной информации о транспортном средстве."Хочет сэкономить и покупает полис "дешево" у посредника, который на самом деле вносит в базу РСА информацию о другом водителе с маленьким КБМ (коэффициент бонус-малус, влияющий на стоимость полиса. — Прим. ред.), другой регион, дешевую машину, потом фальсифицирует информацию на электронном бланке и предоставляет его гражданину", — объяснил Ефремов.Страховое возмещение по такому электронному документу получить будет невозможно, напомнил он.Аналогичные случаи бывают и при оформлении бумажных полисов ОСАГО, добавил эксперт. Мошенник может заключить с автовладельцем фиктивный договор о страховании, не зарегистрировав его в базе РСА.Лучше избегать слишком заманчивых предложений, связанных с оформлением договора ОСАГО, и проверять подлинность полиса на сайте РСА, считает эксперт."Любой гражданин может проверить, настоящий ли его полис ОСАГО, на сайте Российского союза автостраховщиков по госномеру, VIN-номеру или серии и номеру страхового документа", — отметил Ефремов.Если вас обманули при оформлении полиса, нужно заявить об этом в полицию.Сознательная покупка поддельного полиса может обернуться серьезными последствиями, вплоть до уголовной ответственности, подчеркнул он."Надо понимать, что если такой человек попадет в ДТП, и он будет виновен, то ему придется возмещать ущерб за свой счет, а средняя выплата по ОСАГО составляет более 80 тысяч рублей", — предупредил Сергей Ефремов.Кроме того, его могут привлечь к ответственности за подделку документов по статье 327 Уголовного кодекса, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220912/osago-1816072837.html

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общество, авто, российский союз автостраховщиков, осаго, россия, сергей ефремов