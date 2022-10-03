https://ria.ru/20221003/oruzhie-1821117738.html

В Кремле ответили на призыв Кадырова использовать ядерное оружие

В Кремле ответили на призыв Кадырова использовать ядерное оружие - РИА Новости, 03.10.2022

В Кремле ответили на призыв Кадырова использовать ядерное оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с призывом использовать в рамках спецоперации маломощное... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:25

2022-10-03T12:25

2022-10-03T13:00

россия

рамзан кадыров

безопасность

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с призывом использовать в рамках спецоперации маломощное ядерное вооружение, заявил, что все основания для применения такого вооружения изложены в соответствующей доктрине, иных соображений быть не может."У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине, каких-либо иных здесь соображений быть не может", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кадырова относительно применения ядерного оружия в рамках спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221002/akhmat-1820995868.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рамзан кадыров, безопасность, украина, дмитрий песков