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В Кремле ответили на призыв Кадырова использовать ядерное оружие - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Кремле ответили на призыв Кадырова использовать ядерное оружие
В Кремле ответили на призыв Кадырова использовать ядерное оружие - РИА Новости, 03.10.2022
В Кремле ответили на призыв Кадырова использовать ядерное оружие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с призывом использовать в рамках спецоперации маломощное... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:25
2022-10-03T13:00
россия
рамзан кадыров
безопасность
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с призывом использовать в рамках спецоперации маломощное ядерное вооружение, заявил, что все основания для применения такого вооружения изложены в соответствующей доктрине, иных соображений быть не может."У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине, каких-либо иных здесь соображений быть не может", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кадырова относительно применения ядерного оружия в рамках спецоперации на Украине.
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россия, рамзан кадыров, безопасность, украина, дмитрий песков
Россия, Рамзан Кадыров, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков
12:25 03.10.2022 (обновлено: 13:00 03.10.2022)
 
В Кремле ответили на призыв Кадырова использовать ядерное оружие

Песков в ответ на слова Кадырова о применении ядерного оружия напомнил о доктрине России

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с призывом использовать в рамках спецоперации маломощное ядерное вооружение, заявил, что все основания для применения такого вооружения изложены в соответствующей доктрине, иных соображений быть не может.
"У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине, каких-либо иных здесь соображений быть не может", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кадырова относительно применения ядерного оружия в рамках спецоперации на Украине.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 16:26Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровБезопасностьУкраинаДмитрий Песков
 
 
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