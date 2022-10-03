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В Совфеде начались дни Омской области - РИА Новости, 03.10.2022
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Омская область
https://ria.ru/20221003/omskaya-1821103145.html
В Совфеде начались дни Омской области
В Совфеде начались дни Омской области - РИА Новости, 03.10.2022
В Совфеде начались дни Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков возглавил прибывшую в Москву делегацию региона для работы в рамках Дней Омской области в Совете Федерации, сообщает в РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:28
2022-10-03T11:28
омская область
общество
омская область
совет федерации рф
александр бурков
омск
валентина матвиенко
москва
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ОМСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков возглавил прибывшую в Москву делегацию региона для работы в рамках Дней Омской области в Совете Федерации, сообщает в понедельник облправительство.Омская делегация представит достижения региона в различных сферах и крупнейшие инвестпроекты, направленные на развитие Сибири. В программе — встреча главы региона с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, работа министров регионального кабмина в профильных комитетах Совфеда, тематическая выставка и культурная часть.Омские министры в течение нескольких дней будут работать в профильных комитетах. В частности, на Комитете по соцполитике рассмотрят вопрос о выделении из федерального бюджета средств на строительство в Омске трех объектов здравоохранения — операционного корпуса на ул. Булатова, лечебного корпуса на ул. Завертяева и детского инфекционного стационара на 300 коек на ул. Перелёта. Также рассмотрят вопрос о допфинансировании на реконструкцию СКК им. Виктора Блинова.В рамках Комитета по бюджету и финансовым рынкам обсудят вопрос об увеличении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и изменению подходов к ее распределению."Еще одну важную тему — софинансирование из федеральной казны региональных программ капремонта многоквартирных домов и решение проблем домов 335-й серии — рассмотрят на Комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера", - сообщили в облправительстве. О намерении обсудить этот вопрос на федеральном уровне Александр Бурков заявил в августе, когда произошло частичное обрушение аварийного дома на ул. XX Партсъезда, 53 в Омске.В рамках Дней Омской области в Совете Федерации будет работать тематическая выставка, посвященная 200-летию региона. Здесь же запланирован ряд выступлений Омского народного хора.
https://ria.ru/20221001/tsentr-1820842867.html
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общество, омская область, совет федерации рф, александр бурков, омск, валентина матвиенко, москва
Омская область , Общество, Омская область, Совет Федерации РФ, Александр Бурков, Омск, Валентина Матвиенко, Москва
11:28 03.10.2022
 
В Совфеде начались дни Омской области

Дни Омской области начались в Совете Федерации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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ОМСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков возглавил прибывшую в Москву делегацию региона для работы в рамках Дней Омской области в Совете Федерации, сообщает в понедельник облправительство.
Омская делегация представит достижения региона в различных сферах и крупнейшие инвестпроекты, направленные на развитие Сибири. В программе — встреча главы региона с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, работа министров регионального кабмина в профильных комитетах Совфеда, тематическая выставка и культурная часть.
"Александр Бурков выступит с обширным докладом, посвященным программе социально-экономического развития Омской области до 2027 года. В настоящее время она готовится к утверждению в правительстве России", - говорится в сообщении.
Омские министры в течение нескольких дней будут работать в профильных комитетах. В частности, на Комитете по соцполитике рассмотрят вопрос о выделении из федерального бюджета средств на строительство в Омске трех объектов здравоохранения — операционного корпуса на ул. Булатова, лечебного корпуса на ул. Завертяева и детского инфекционного стационара на 300 коек на ул. Перелёта. Также рассмотрят вопрос о допфинансировании на реконструкцию СКК им. Виктора Блинова.
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В рамках Комитета по бюджету и финансовым рынкам обсудят вопрос об увеличении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и изменению подходов к ее распределению.
"Еще одну важную тему — софинансирование из федеральной казны региональных программ капремонта многоквартирных домов и решение проблем домов 335-й серии — рассмотрят на Комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера", - сообщили в облправительстве. О намерении обсудить этот вопрос на федеральном уровне Александр Бурков заявил в августе, когда произошло частичное обрушение аварийного дома на ул. XX Партсъезда, 53 в Омске.
В рамках Дней Омской области в Совете Федерации будет работать тематическая выставка, посвященная 200-летию региона. Здесь же запланирован ряд выступлений Омского народного хора.
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