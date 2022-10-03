https://ria.ru/20221003/omskaya-1821103145.html

В Совфеде начались дни Омской области

В Совфеде начались дни Омской области - РИА Новости, 03.10.2022

В Совфеде начались дни Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков возглавил прибывшую в Москву делегацию региона для работы в рамках Дней Омской области в Совете Федерации, сообщает в РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:28

2022-10-03T11:28

2022-10-03T11:28

омская область

общество

омская область

совет федерации рф

александр бурков

омск

валентина матвиенко

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ОМСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков возглавил прибывшую в Москву делегацию региона для работы в рамках Дней Омской области в Совете Федерации, сообщает в понедельник облправительство.Омская делегация представит достижения региона в различных сферах и крупнейшие инвестпроекты, направленные на развитие Сибири. В программе — встреча главы региона с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, работа министров регионального кабмина в профильных комитетах Совфеда, тематическая выставка и культурная часть.Омские министры в течение нескольких дней будут работать в профильных комитетах. В частности, на Комитете по соцполитике рассмотрят вопрос о выделении из федерального бюджета средств на строительство в Омске трех объектов здравоохранения — операционного корпуса на ул. Булатова, лечебного корпуса на ул. Завертяева и детского инфекционного стационара на 300 коек на ул. Перелёта. Также рассмотрят вопрос о допфинансировании на реконструкцию СКК им. Виктора Блинова.В рамках Комитета по бюджету и финансовым рынкам обсудят вопрос об увеличении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и изменению подходов к ее распределению."Еще одну важную тему — софинансирование из федеральной казны региональных программ капремонта многоквартирных домов и решение проблем домов 335-й серии — рассмотрят на Комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера", - сообщили в облправительстве. О намерении обсудить этот вопрос на федеральном уровне Александр Бурков заявил в августе, когда произошло частичное обрушение аварийного дома на ул. XX Партсъезда, 53 в Омске.В рамках Дней Омской области в Совете Федерации будет работать тематическая выставка, посвященная 200-летию региона. Здесь же запланирован ряд выступлений Омского народного хора.

https://ria.ru/20221001/tsentr-1820842867.html

https://ria.ru/20220919/sibir-1817926637.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, омская область, совет федерации рф, александр бурков, омск, валентина матвиенко, москва