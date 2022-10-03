В Совфеде начались дни Омской области
Дни Омской области начались в Совете Федерации
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
ОМСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков возглавил прибывшую в Москву делегацию региона для работы в рамках Дней Омской области в Совете Федерации, сообщает в понедельник облправительство.
Омская делегация представит достижения региона в различных сферах и крупнейшие инвестпроекты, направленные на развитие Сибири. В программе — встреча главы региона с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, работа министров регионального кабмина в профильных комитетах Совфеда, тематическая выставка и культурная часть.
"Александр Бурков выступит с обширным докладом, посвященным программе социально-экономического развития Омской области до 2027 года. В настоящее время она готовится к утверждению в правительстве России", - говорится в сообщении.
Омские министры в течение нескольких дней будут работать в профильных комитетах. В частности, на Комитете по соцполитике рассмотрят вопрос о выделении из федерального бюджета средств на строительство в Омске трех объектов здравоохранения — операционного корпуса на ул. Булатова, лечебного корпуса на ул. Завертяева и детского инфекционного стационара на 300 коек на ул. Перелёта. Также рассмотрят вопрос о допфинансировании на реконструкцию СКК им. Виктора Блинова.
В рамках Комитета по бюджету и финансовым рынкам обсудят вопрос об увеличении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и изменению подходов к ее распределению.
"Еще одну важную тему — софинансирование из федеральной казны региональных программ капремонта многоквартирных домов и решение проблем домов 335-й серии — рассмотрят на Комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера", - сообщили в облправительстве. О намерении обсудить этот вопрос на федеральном уровне Александр Бурков заявил в августе, когда произошло частичное обрушение аварийного дома на ул. XX Партсъезда, 53 в Омске.
В рамках Дней Омской области в Совете Федерации будет работать тематическая выставка, посвященная 200-летию региона. Здесь же запланирован ряд выступлений Омского народного хора.
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