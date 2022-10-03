https://ria.ru/20221003/obyasnyaem-1821169532.html

Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца

Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца - РИА Новости, 03.10.2022

Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца

Домашнего питомца на время мобилизации можно оставить в специализированном приюте, сообщается на портале Объясняем.рф. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:47

2022-10-03T14:47

2022-10-03T14:47

общество

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Домашнего питомца на время мобилизации можно оставить в специализированном приюте, сообщается на портале Объясняем.рф.Если на период призыва гражданина в рамках частичной мобилизации ему не с кем оставить свое домашнее животное, то о нем позаботятся в специализированном приюте, пояснили на портале.Там также опубликована таблица с контактами крупных приютов в регионах России. Рекомендуется связаться с выбранной организацией, чтобы узнать о наличии свободных мест.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821165501.html

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, частичная мобилизация в россии