https://ria.ru/20221003/obyasnyaem-1821169532.html
Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца
Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца - РИА Новости, 03.10.2022
Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца
Домашнего питомца на время мобилизации можно оставить в специализированном приюте, сообщается на портале Объясняем.рф. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:47
2022-10-03T14:47
2022-10-03T14:47
общество
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Домашнего питомца на время мобилизации можно оставить в специализированном приюте, сообщается на портале Объясняем.рф.Если на период призыва гражданина в рамках частичной мобилизации ему не с кем оставить свое домашнее животное, то о нем позаботятся в специализированном приюте, пояснили на портале.Там также опубликована таблица с контактами крупных приютов в регионах России. Рекомендуется связаться с выбранной организацией, чтобы узнать о наличии свободных мест.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821165501.html
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общество, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России
Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца
Объясняем.рф выдал список приютов, где на время мобилизации можно оставить кошку