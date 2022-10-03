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Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца - РИА Новости, 03.10.2022
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Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца
Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца - РИА Новости, 03.10.2022
Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца
Домашнего питомца на время мобилизации можно оставить в специализированном приюте, сообщается на портале Объясняем.рф. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:47
2022-10-03T14:47
общество
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Домашнего питомца на время мобилизации можно оставить в специализированном приюте, сообщается на портале Объясняем.рф.Если на период призыва гражданина в рамках частичной мобилизации ему не с кем оставить свое домашнее животное, то о нем позаботятся в специализированном приюте, пояснили на портале.Там также опубликована таблица с контактами крупных приютов в регионах России. Рекомендуется связаться с выбранной организацией, чтобы узнать о наличии свободных мест.
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россия
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общество, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России
14:47 03.10.2022
 
Портал "Объясняем.рф" рассказал, где можно оставить домашнего питомца

Объясняем.рф выдал список приютов, где на время мобилизации можно оставить кошку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкКошки пород британская и шотландская вислоухая
Кошки пород британская и шотландская вислоухая - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кошки пород британская и шотландская вислоухая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Домашнего питомца на время мобилизации можно оставить в специализированном приюте, сообщается на портале Объясняем.рф.
Если на период призыва гражданина в рамках частичной мобилизации ему не с кем оставить свое домашнее животное, то о нем позаботятся в специализированном приюте, пояснили на портале.
Там также опубликована таблица с контактами крупных приютов в регионах России. Рекомендуется связаться с выбранной организацией, чтобы узнать о наличии свободных мест.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 14:38
Москва позаботится о семьях мобилизованных, заявил Собянин
 
ОбществоРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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