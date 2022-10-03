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ЕС хочет обучить до 15 тысяч украинских военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2022
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ЕС хочет обучить до 15 тысяч украинских военных, сообщили СМИ
ЕС хочет обучить до 15 тысяч украинских военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2022
ЕС хочет обучить до 15 тысяч украинских военных, сообщили СМИ
ЕС в рамках тренировочной миссии хочет обучить до 15 тысяч солдат Украины, бундесвер также планирует принять участие в этом процессе, сообщает немецкий журнал... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:41
2022-10-03T18:41
в мире
украина
евросоюз
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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. ЕС в рамках тренировочной миссии хочет обучить до 15 тысяч солдат Украины, бундесвер также планирует принять участие в этом процессе, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свою информацию."В последние недели страны-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 000 украинских солдат должны как можно скорее пройти подготовку и дальнейшее обучение за пределами страны", - отмечает издание.Со ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорах, отмечается, что в рамках этих планов 3 000 украинских солдат должны будут пройти специальную боевую подготовку для командиров и курсы для саперов.Решение о планах миссии должно быть принято уже в середине октября, уточняет журнал.
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в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
18:41 03.10.2022
 
ЕС хочет обучить до 15 тысяч украинских военных, сообщили СМИ

Spiegel: ЕС в рамках тренировочной миссии хочет обучить до 15 тысяч украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. ЕС в рамках тренировочной миссии хочет обучить до 15 тысяч солдат Украины, бундесвер также планирует принять участие в этом процессе, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свою информацию.
"В последние недели страны-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 000 украинских солдат должны как можно скорее пройти подготовку и дальнейшее обучение за пределами страны", - отмечает издание.
Со ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорах, отмечается, что в рамках этих планов 3 000 украинских солдат должны будут пройти специальную боевую подготовку для командиров и курсы для саперов.
Решение о планах миссии должно быть принято уже в середине октября, уточняет журнал.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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