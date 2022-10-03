https://ria.ru/20221003/obuchenie-1821252131.html

ЕС хочет обучить до 15 тысяч украинских военных, сообщили СМИ

ЕС хочет обучить до 15 тысяч украинских военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2022

ЕС хочет обучить до 15 тысяч украинских военных, сообщили СМИ

ЕС в рамках тренировочной миссии хочет обучить до 15 тысяч солдат Украины, бундесвер также планирует принять участие в этом процессе, сообщает немецкий журнал... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:41

2022-10-03T18:41

2022-10-03T18:41

в мире

украина

евросоюз

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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. ЕС в рамках тренировочной миссии хочет обучить до 15 тысяч солдат Украины, бундесвер также планирует принять участие в этом процессе, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свою информацию."В последние недели страны-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 000 украинских солдат должны как можно скорее пройти подготовку и дальнейшее обучение за пределами страны", - отмечает издание.Со ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорах, отмечается, что в рамках этих планов 3 000 украинских солдат должны будут пройти специальную боевую подготовку для командиров и курсы для саперов.Решение о планах миссии должно быть принято уже в середине октября, уточняет журнал.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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в мире, украина, евросоюз