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Четверо жителей Донецка погибли из-за украинских обстрелов за последние дни

Четверо жителей Донецка погибли из-за украинских обстрелов за последние дни - РИА Новости, 03.10.2022

Четверо жителей Донецка погибли из-за украинских обстрелов за последние дни

В результате украинских обстрелов Донецка и использования мин "Лепесток" за последние дни погибли четверо мирных жителей города, еще 15 получили ранения,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:10

2022-10-03T18:10

2022-10-03T18:16

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В результате украинских обстрелов Донецка и использования мин "Лепесток" за последние дни погибли четверо мирных жителей города, еще 15 получили ранения, сообщил в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин."Донецк продолжает оставаться под огнем украинских карателей. Используются все виды тяжелой артиллерии. Мины "Лепесток" сегодня также обрушиваются. К сожалению, это приводит к жертвам среди мирного населения. Снова есть и погибшие, и раненые - 4 человека погибли, 15 получили ранения только за последние дни", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".Донецк в понедельник подвергается самому сильному обстрелу за последние дни. В частности, по сообщению представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты РСЗО "Ураган" по Петровскому району и снаряды "натовского" калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Также в Донецке слышны залпы контрбатарейной борьбы, которую ведут силы Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк