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Четверо жителей Донецка погибли из-за украинских обстрелов за последние дни
Четверо жителей Донецка погибли из-за украинских обстрелов за последние дни - РИА Новости, 03.10.2022
Четверо жителей Донецка погибли из-за украинских обстрелов за последние дни
В результате украинских обстрелов Донецка и использования мин "Лепесток" за последние дни погибли четверо мирных жителей города, еще 15 получили ранения,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:10
2022-10-03T18:10
2022-10-03T18:16
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В результате украинских обстрелов Донецка и использования мин "Лепесток" за последние дни погибли четверо мирных жителей города, еще 15 получили ранения, сообщил в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин."Донецк продолжает оставаться под огнем украинских карателей. Используются все виды тяжелой артиллерии. Мины "Лепесток" сегодня также обрушиваются. К сожалению, это приводит к жертвам среди мирного населения. Снова есть и погибшие, и раненые - 4 человека погибли, 15 получили ранения только за последние дни", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".Донецк в понедельник подвергается самому сильному обстрелу за последние дни. В частности, по сообщению представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты РСЗО "Ураган" по Петровскому району и снаряды "натовского" калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Также в Донецке слышны залпы контрбатарейной борьбы, которую ведут силы Народной милиции ДНР.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
18:10 03.10.2022 (обновлено: 18:16 03.10.2022)
Четверо жителей Донецка погибли из-за украинских обстрелов за последние дни
Мэр Донецка Кулемзин: четверо мирных жителей погибли из-за украинских обстрелов