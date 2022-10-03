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В Новой Каховке прогремели четыре взрыва, работает ПВО
В Новой Каховке прогремели четыре взрыва, работает ПВО - РИА Новости, 03.10.2022
В Новой Каховке прогремели четыре взрыва, работает ПВО
Украинские войска шестой раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели четыре взрыва, в городе... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:39
2022-10-03T17:39
2022-10-03T17:39
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска шестой раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели четыре взрыва, в городе звучит воздушная тревога, сообщает в понедельник администрация города."17.22. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Шестая... Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область
В Новой Каховке прогремели четыре взрыва, работает ПВО
Власти сообщили о четырех новых взрывах в Новой Каховке, работает ПВО