https://ria.ru/20221003/obstrely-1821175418.html
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Украинские войска возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, четвертый раз за день звучит РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:09
2022-10-03T15:09
2022-10-03T15:09
происшествия
новая каховка
херсонская область
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4fe97ee6bddc116a8aaa881433b88dee.jpg
ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, четвертый раз за день звучит воздушная тревога, сообщает администрация города."14.48 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая... Работает ПВО: 3 воздушных взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Новой Каховки.Украинские войска каждый наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Обстрелам подвергаются жилые массивы, рынки и Каховская ГЭС.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_27:0:756:546_1920x0_80_0_0_feab9ccfb57cc327fbd735dd7e4c27b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область , каховская гэс
Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Каховская ГЭС
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Администрация Новой Каховки заявила о продолжении обстрелов со стороны ВСУ, работает ПВО