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ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО

ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 03.10.2022

ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО

Украинские войска возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, четвертый раз за день звучит РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:09

2022-10-03T15:09

2022-10-03T15:09

происшествия

новая каховка

херсонская область

каховская гэс

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ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, четвертый раз за день звучит воздушная тревога, сообщает администрация города."14.48 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая... Работает ПВО: 3 воздушных взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Новой Каховки.Украинские войска каждый наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Обстрелам подвергаются жилые массивы, рынки и Каховская ГЭС.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, херсонская область , каховская гэс