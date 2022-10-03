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Число раненных при обстрелах Куйбышевского района Донецка выросло до двух
Число раненных при обстрелах Куйбышевского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 03.10.2022
Число раненных при обстрелах Куйбышевского района Донецка выросло до двух
Число пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:21
2022-10-03T20:21
2022-10-03T20:21
специальная военная операция на украине
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куйбышевский район
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сцкк
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): ранен мужчина 1980 года рождения", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало о ранении пожилого мужчины 1946 года рождения в том же Куйбышевском районе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк (ДНР)
Число раненных при обстрелах Куйбышевского района Донецка выросло до двух
СЦКК ДНР: число пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка выросло до двух