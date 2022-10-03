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Число раненных при обстрелах Куйбышевского района Донецка выросло до двух

Число раненных при обстрелах Куйбышевского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 03.10.2022

Число раненных при обстрелах Куйбышевского района Донецка выросло до двух

Число пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:21

2022-10-03T20:21

2022-10-03T20:21

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): ранен мужчина 1980 года рождения", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало о ранении пожилого мужчины 1946 года рождения в том же Куйбышевском районе Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр)