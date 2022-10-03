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В Новой Каховке обстрелом ВСУ разрушило магазин на центральном рынке

В Новой Каховке обстрелом ВСУ разрушило магазин на центральном рынке - РИА Новости, 03.10.2022

В Новой Каховке обстрелом ВСУ разрушило магазин на центральном рынке

Двухэтажное здание магазина на центральном рынке в Новой Каховке в Херсонской области разрушено в результате обстрела украинскими войсками, данные о... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:11

2022-10-03T16:11

2022-10-03T16:11

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

каховская гэс

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ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Двухэтажное здание магазина на центральном рынке в Новой Каховке в Херсонской области разрушено в результате обстрела украинскими войсками, данные о пострадавших уточняются, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб области.Украинские войска регулярно наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Обстрелам подвергаются жилые массивы, рынки и Каховская ГЭС."Результаты обстрела центрального рынка в Новой Каховке в 13.00, по жертвам пока непонятно" , - сообщил представитель экстренных служб области, предоставив журналистам видео, на котором видна разрушенная кровля двухэтажного здания.

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, херсонская область , каховская гэс