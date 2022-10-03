https://ria.ru/20221003/obstrel-1821196512.html
В Новой Каховке обстрелом ВСУ разрушило магазин на центральном рынке
В Новой Каховке обстрелом ВСУ разрушило магазин на центральном рынке - РИА Новости, 03.10.2022
В Новой Каховке обстрелом ВСУ разрушило магазин на центральном рынке
Двухэтажное здание магазина на центральном рынке в Новой Каховке в Херсонской области разрушено в результате обстрела украинскими войсками, данные о... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:11
2022-10-03T16:11
2022-10-03T16:11
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
каховская гэс
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ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Двухэтажное здание магазина на центральном рынке в Новой Каховке в Херсонской области разрушено в результате обстрела украинскими войсками, данные о пострадавших уточняются, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб области.Украинские войска регулярно наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Обстрелам подвергаются жилые массивы, рынки и Каховская ГЭС."Результаты обстрела центрального рынка в Новой Каховке в 13.00, по жертвам пока непонятно" , - сообщил представитель экстренных служб области, предоставив журналистам видео, на котором видна разрушенная кровля двухэтажного здания.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область , каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Каховская ГЭС
В Новой Каховке обстрелом ВСУ разрушило магазин на центральном рынке
В Новой Каховке при обстреле со стороны украинских войск разрушен магазин на рынке
ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Двухэтажное здание магазина на центральном рынке в Новой Каховке в Херсонской области разрушено в результате обстрела украинскими войсками, данные о пострадавших уточняются, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб области.
Украинские войска регулярно наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Обстрелам подвергаются жилые массивы, рынки и Каховская ГЭС
.
"Результаты обстрела центрального рынка в Новой Каховке в 13.00, по жертвам пока непонятно" , - сообщил представитель экстренных служб области, предоставив журналистам видео, на котором видна разрушенная кровля двухэтажного здания.