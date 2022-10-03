https://ria.ru/20221003/obstrel-1821171076.html

Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино

Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино - РИА Новости, 03.10.2022

Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино

Власти Белгородской области взяли на контроль ситуацию с ребенком женщины, погибшей в результате обстрела со стороны Украины в понедельник села Головчино,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:52

2022-10-03T14:52

2022-10-03T14:52

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области взяли на контроль ситуацию с ребенком женщины, погибшей в результате обстрела со стороны Украины в понедельник села Головчино, необходимая помощь семье будет оказана, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в регионе Галина Пятых."Ситуация находится на контроле органов власти региона. Вся необходимая помощь будет оказана семье. Ребенок находится со своим законным представителем — отцом", - рассказала Пятых.Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в понедельник утром украинские военные обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа, в результате попадания снарядов в центр села погибла женщина 48 лет.

https://ria.ru/20221002/dnr-1820963535.html

белгородская область

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия