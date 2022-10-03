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Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/obstrel-1821171076.html
Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино
Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино - РИА Новости, 03.10.2022
Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино
Власти Белгородской области взяли на контроль ситуацию с ребенком женщины, погибшей в результате обстрела со стороны Украины в понедельник села Головчино,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:52
2022-10-03T14:52
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области взяли на контроль ситуацию с ребенком женщины, погибшей в результате обстрела со стороны Украины в понедельник села Головчино, необходимая помощь семье будет оказана, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в регионе Галина Пятых."Ситуация находится на контроле органов власти региона. Вся необходимая помощь будет оказана семье. Ребенок находится со своим законным представителем — отцом", - рассказала Пятых.Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в понедельник утром украинские военные обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа, в результате попадания снарядов в центр села погибла женщина 48 лет.
https://ria.ru/20221002/dnr-1820963535.html
белгородская область
украина
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вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Происшествия
14:52 03.10.2022
 
Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино

Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Украиной села Головчино

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области взяли на контроль ситуацию с ребенком женщины, погибшей в результате обстрела со стороны Украины в понедельник села Головчино, необходимая помощь семье будет оказана, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в регионе Галина Пятых.
"Ситуация находится на контроле органов власти региона. Вся необходимая помощь будет оказана семье. Ребенок находится со своим законным представителем — отцом", - рассказала Пятых.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в понедельник утром украинские военные обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа, в результате попадания снарядов в центр села погибла женщина 48 лет.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 12:35Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаПроисшествия
 
 
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