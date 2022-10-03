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Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино
Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино - РИА Новости, 03.10.2022
Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино
Власти Белгородской области взяли на контроль ситуацию с ребенком женщины, погибшей в результате обстрела со стороны Украины в понедельник села Головчино,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:52
2022-10-03T14:52
2022-10-03T14:52
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области взяли на контроль ситуацию с ребенком женщины, погибшей в результате обстрела со стороны Украины в понедельник села Головчино, необходимая помощь семье будет оказана, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в регионе Галина Пятых."Ситуация находится на контроле органов власти региона. Вся необходимая помощь будет оказана семье. Ребенок находится со своим законным представителем — отцом", - рассказала Пятых.Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в понедельник утром украинские военные обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа, в результате попадания снарядов в центр села погибла женщина 48 лет.
https://ria.ru/20221002/dnr-1820963535.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Происшествия
Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Головчино
Белгородские власти помогут семье женщины, погибшей при обстреле Украиной села Головчино