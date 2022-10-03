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Украинские военные обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
Украинские военные обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку, Ясиноватой и Минеральному 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:52
2022-10-03T12:52
2022-10-03T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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нато
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку, Ясиноватой и Минеральному 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов, а в 12.20 по Минеральному - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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в мире, владимир путин, донецк (днр), ясиноватая, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Украина, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 12 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Минеральному