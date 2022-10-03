09:15 03.10.2022 (обновлено: 10:33 03.10.2022)
ВСУ обстреляли белгородское село Головчино
Белгородский губернатор Гладков сообщил о смерти женщины при ударе ВСУ по селу Головчино
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкСотрудник поисково-спасательной службы МЧС России занимается поиском фрагментов снаряда ВСУ в селе Головчино в Белгородской области
Сотрудник поисково-спасательной службы МЧС России занимается поиском фрагментов снаряда ВСУ в селе Головчино в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских войск, погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет", — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все оперативные службы и глава округа находятся на месте, информация о пострадавших еще уточняется.
Село Головчино подвергалось обстрелу со стороны Украины 19 и 26 апреля, были ранены трое местных жителей, повреждены 95 домовладений и 29 автомобилей. Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около десяти километров.