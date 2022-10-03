https://ria.ru/20221003/obstrel-1821072319.html

ВСУ обстреляли белгородское село Головчино

ВСУ обстреляли белгородское село Головчино - РИА Новости, 03.10.2022

ВСУ обстреляли белгородское село Головчино

Село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских войск, погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:15

2022-10-03T09:15

2022-10-03T10:33

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских войск, погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет", — написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что все оперативные службы и глава округа находятся на месте, информация о пострадавших еще уточняется.Село Головчино подвергалось обстрелу со стороны Украины 19 и 26 апреля, были ранены трое местных жителей, повреждены 95 домовладений и 29 автомобилей. Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около десяти километров.

https://ria.ru/20221003/shkoly-1821072520.html

белгородская область

украина

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Екатерина Зайцева

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, украина