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Новый глава ОБСЕ в Молдавии рассчитывает на сотрудничество с Тирасполем - РИА Новости, 03.10.2022
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Новый глава ОБСЕ в Молдавии рассчитывает на сотрудничество с Тирасполем
Новый глава ОБСЕ в Молдавии рассчитывает на сотрудничество с Тирасполем - РИА Новости, 03.10.2022
Новый глава ОБСЕ в Молдавии рассчитывает на сотрудничество с Тирасполем
Миссию ОБСЕ в Молдавии возглавила дипломат Келли Кейдерлинг, она выразила надежду, что сможет сотрудничать с Кишиневом и Тирасполем, поскольку процесс... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:35
2022-10-03T13:42
в мире
кишинев
сша
молдавия
обсе
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Миссию ОБСЕ в Молдавии возглавила дипломат Келли Кейдерлинг, она выразила надежду, что сможет сотрудничать с Кишиневом и Тирасполем, поскольку процесс приднестровского урегулирования переживает сложное время.Кейдерлинг сменила на этом посту Клауса Нойкирха."Я рада занять этот важный пост в это изменчивое и сложное время для процесса приднестровского урегулирования. Я ожидаю сотрудничества с властями Кишинева и Тирасполя, а также с другими участниками формата "5+2" для продолжения и развития переговоров по реинтеграции Приднестровья в Молдавию", - говорится в заявлении Кейдерлинг, опубликованном на сайте миссии ОБСЕ.Она отметила, что намерена содействовать урегулированию приднестровского конфликта во всех его аспектах.Ранее Кейдерлинг была послом США в Уругвае, замглавы миссии посольства США в Кишиневе, а также заместителем главы миссии и, с перерывами, временным поверенным в делах посольства США в Венесуэле. Она занимала дипломатические должности в миссиях США в Киргизии, на Кубе, в Ботсване, Доминиканской Республике, Эфиопии и Замбии.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220913/obse-1816576634.html
https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813790524.html
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в мире, кишинев, сша, молдавия, обсе
В мире, Кишинев, США, Молдавия, ОБСЕ
13:35 03.10.2022 (обновлено: 13:42 03.10.2022)
 
Новый глава ОБСЕ в Молдавии рассчитывает на сотрудничество с Тирасполем

Новый глава ОБСЕ в Молдавии рассчитывает на сотрудничество с Тирасполем и Кишиневом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Миссию ОБСЕ в Молдавии возглавила дипломат Келли Кейдерлинг, она выразила надежду, что сможет сотрудничать с Кишиневом и Тирасполем, поскольку процесс приднестровского урегулирования переживает сложное время.
Кейдерлинг сменила на этом посту Клауса Нойкирха.
"Я рада занять этот важный пост в это изменчивое и сложное время для процесса приднестровского урегулирования. Я ожидаю сотрудничества с властями Кишинева и Тирасполя, а также с другими участниками формата "5+2" для продолжения и развития переговоров по реинтеграции Приднестровья в Молдавию", - говорится в заявлении Кейдерлинг, опубликованном на сайте миссии ОБСЕ.
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Она отметила, что намерена содействовать урегулированию приднестровского конфликта во всех его аспектах.
Ранее Кейдерлинг была послом США в Уругвае, замглавы миссии посольства США в Кишиневе, а также заместителем главы миссии и, с перерывами, временным поверенным в делах посольства США в Венесуэле. Она занимала дипломатические должности в миссиях США в Киргизии, на Кубе, в Ботсване, Доминиканской Республике, Эфиопии и Замбии.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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