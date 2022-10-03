13:35 03.10.2022 (обновлено: 13:42 03.10.2022)
Новый глава ОБСЕ в Молдавии рассчитывает на сотрудничество с Тирасполем
Новый глава ОБСЕ в Молдавии рассчитывает на сотрудничество с Тирасполем и Кишиневом
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Миссию ОБСЕ в Молдавии возглавила дипломат Келли Кейдерлинг, она выразила надежду, что сможет сотрудничать с Кишиневом и Тирасполем, поскольку процесс приднестровского урегулирования переживает сложное время.
Кейдерлинг сменила на этом посту Клауса Нойкирха.
"Я рада занять этот важный пост в это изменчивое и сложное время для процесса приднестровского урегулирования. Я ожидаю сотрудничества с властями Кишинева и Тирасполя, а также с другими участниками формата "5+2" для продолжения и развития переговоров по реинтеграции Приднестровья в Молдавию", - говорится в заявлении Кейдерлинг, опубликованном на сайте миссии ОБСЕ.
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Она отметила, что намерена содействовать урегулированию приднестровского конфликта во всех его аспектах.
Ранее Кейдерлинг была послом США в Уругвае, замглавы миссии посольства США в Кишиневе, а также заместителем главы миссии и, с перерывами, временным поверенным в делах посольства США в Венесуэле. Она занимала дипломатические должности в миссиях США в Киргизии, на Кубе, в Ботсване, Доминиканской Республике, Эфиопии и Замбии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.