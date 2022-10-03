https://ria.ru/20221003/obrazovanie-1821202669.html

Медведев призвал не отказываться от нынешней системы высшего образования

Медведев призвал не отказываться от нынешней системы высшего образования - РИА Новости, 03.10.2022

Медведев призвал не отказываться от нынешней системы высшего образования

Современная трехуровневая система высшего образования в России сочетает различный опыт и сочетает в себе различные традиции с требованиями современного мира, и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:33

2022-10-03T16:33

2022-10-03T17:17

дмитрий медведев

общество

валерий фальков

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Современная трехуровневая система высшего образования в России сочетает различный опыт и сочетает в себе различные традиции с требованиями современного мира, и отказываться от того, что идет России на благо, нет смысла, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.На заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Медведев заявил, что существующая трехуровневая система сочетает в себе и западный, и восточный опыт, при этом ничего не было скопировано слепо."В целом, еще раз говорю, эта система работает, сочетает в себе традиции советской, и даже дореволюционной высшей школы с требованиями современного мира, цифровой реальности и новейших управленческих решений. Поэтому просто демонстративно отказываться от всего того, что идет нам на благо, смысла никакого нет. Не нужно делать какие-то ритуальные жесты в угоду политической конъюнктуре, тем более что наши "друзья" на это постоянно провоцируют", - сказал Медведев.В мае глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о выходе страны из Болонской системы образовательного процесса. Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.

https://ria.ru/20220809/obrazovanie-1808314126.html

https://na.ria.ru/20220615/naryshkin-1795380535.html

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дмитрий медведев, общество, валерий фальков, россия, навигатор абитуриента