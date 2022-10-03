https://ria.ru/20221003/obninsk-1821160365.html

В Обнинске провели беседу с детьми, которые жгли цветы на "Вечном огне"

В Обнинске провели беседу с детьми, которые жгли цветы на "Вечном огне" - РИА Новости, 03.10.2022

В Обнинске провели беседу с детьми, которые жгли цветы на "Вечном огне"

Полиция в Калужской области провела профилактическую беседу с двумя мальчиками, которые жгли цветы на мемориале "Вечный огонь" в Обнинске, и с их матерью,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:22

2022-10-03T14:22

2022-10-03T14:22

происшествия

калужская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

дети

обнинск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Полиция в Калужской области провела профилактическую беседу с двумя мальчиками, которые жгли цветы на мемориале "Вечный огонь" в Обнинске, и с их матерью, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает УМВД по Калужской области.Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась публикация от жительницы Обнинска, которая заметила двух мальчиков на мемориале "Вечный огонь", дети жгли возложенные к мемориалу цветы. По утверждению автора публикации, когда она сделала детям замечание, они стали огрызаться и хамить.В понедельник УМВД по Калужской области проинформировало, что провело проверку после появления публикации."В ходе проверки личности детей установлены. Несовершеннолетние воспитываются в благополучной семье. Семья на профилактических учетах не состоит. С детьми и их мамой проведена профилактическая беседа. Материалы направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Обнинска", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html

https://ria.ru/20220930/oskvernenie-1820610901.html

калужская область

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обнинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калужская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция, дети, обнинск