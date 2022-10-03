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В Обнинске провели беседу с детьми, которые жгли цветы на "Вечном огне" - РИА Новости, 03.10.2022
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В Обнинске провели беседу с детьми, которые жгли цветы на "Вечном огне"
В Обнинске провели беседу с детьми, которые жгли цветы на "Вечном огне" - РИА Новости, 03.10.2022
В Обнинске провели беседу с детьми, которые жгли цветы на "Вечном огне"
Полиция в Калужской области провела профилактическую беседу с двумя мальчиками, которые жгли цветы на мемориале "Вечный огонь" в Обнинске, и с их матерью,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:22
2022-10-03T14:22
происшествия
калужская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
дети
обнинск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Полиция в Калужской области провела профилактическую беседу с двумя мальчиками, которые жгли цветы на мемориале "Вечный огонь" в Обнинске, и с их матерью, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает УМВД по Калужской области.Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась публикация от жительницы Обнинска, которая заметила двух мальчиков на мемориале "Вечный огонь", дети жгли возложенные к мемориалу цветы. По утверждению автора публикации, когда она сделала детям замечание, они стали огрызаться и хамить.В понедельник УМВД по Калужской области проинформировало, что провело проверку после появления публикации."В ходе проверки личности детей установлены. Несовершеннолетние воспитываются в благополучной семье. Семья на профилактических учетах не состоит. С детьми и их мамой проведена профилактическая беседа. Материалы направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Обнинска", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html
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происшествия, калужская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция, дети, обнинск
Происшествия, Калужская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция, Дети, Обнинск
14:22 03.10.2022
 
В Обнинске провели беседу с детьми, которые жгли цветы на "Вечном огне"

Полиция провела беседу с двумя мальчиками, которые жгли цветы на "Вечном огне" в Обнинске

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Полиция в Калужской области провела профилактическую беседу с двумя мальчиками, которые жгли цветы на мемориале "Вечный огонь" в Обнинске, и с их матерью, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает УМВД по Калужской области.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась публикация от жительницы Обнинска, которая заметила двух мальчиков на мемориале "Вечный огонь", дети жгли возложенные к мемориалу цветы. По утверждению автора публикации, когда она сделала детям замечание, они стали огрызаться и хамить.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал
В понедельник УМВД по Калужской области проинформировало, что провело проверку после появления публикации.
"В ходе проверки личности детей установлены. Несовершеннолетние воспитываются в благополучной семье. Семья на профилактических учетах не состоит. С детьми и их мамой проведена профилактическая беседа. Материалы направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Обнинска", - говорится в сообщении.
Вечный Огонь - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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ПроисшествияКалужская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПолицияДетиОбнинск
 
 
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