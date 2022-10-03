https://ria.ru/20221003/oblasti-1821128465.html

Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат

Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат - РИА Новости, 03.10.2022

Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат

Запорожская область войдёт в РФ в своих административных границах, Херсонская область - с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:52

2022-10-03T12:52

2022-10-03T13:27

херсонская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

в мире

госдума рф

павел крашенинников

украина

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запорожская область войдёт в РФ в своих административных границах, Херсонская область - с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."Применительно к ДНР и ЛНР границы будут определять в соответствии с их конституциями. Пределы территории Запорожской области определяются административными границами области… Что касается Херсонской области, здесь границы будут также определяться административными границами, с учётом указов военно-гражданской администрации области… здесь в состав Херсонской области будут включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа", - рассказал политик на заседании комитета в понедельник.Позже замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил журналистам, что Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области, однако не пояснил, как именно это произойдет.

https://ria.ru/20221003/granitsy-1821119626.html

херсонская область

россия

запорожская область

украина

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Владимир Лаврентьев

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