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Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат - РИА Новости, 03.10.2022
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Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат
Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат - РИА Новости, 03.10.2022
Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат
Запорожская область войдёт в РФ в своих административных границах, Херсонская область - с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:52
2022-10-03T13:27
херсонская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
в мире
госдума рф
павел крашенинников
украина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запорожская область войдёт в РФ в своих административных границах, Херсонская область - с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."Применительно к ДНР и ЛНР границы будут определять в соответствии с их конституциями. Пределы территории Запорожской области определяются административными границами области… Что касается Херсонской области, здесь границы будут также определяться административными границами, с учётом указов военно-гражданской администрации области… здесь в состав Херсонской области будут включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа", - рассказал политик на заседании комитета в понедельник.Позже замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил журналистам, что Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области, однако не пояснил, как именно это произойдет.
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херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, в мире, госдума рф, павел крашенинников, украина, николаевская область, референдум
Херсонская область , Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, В мире, Госдума РФ, Павел Крашенинников, Украина, Николаевская область, Референдум
12:52 03.10.2022 (обновлено: 13:27 03.10.2022)
 
Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат

Депутат Крашенинников: Херсонская область войдет в Россию с двумя округами Николаевской

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Павел Крашенинников. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запорожская область войдёт в РФ в своих административных границах, Херсонская область - с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Применительно к ДНР и ЛНР границы будут определять в соответствии с их конституциями. Пределы территории Запорожской области определяются административными границами области… Что касается Херсонской области, здесь границы будут также определяться административными границами, с учётом указов военно-гражданской администрации области… здесь в состав Херсонской области будут включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа", - рассказал политик на заседании комитета в понедельник.
Позже замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил журналистам, что Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области, однако не пояснил, как именно это произойдет.
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Херсонская областьРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхЗапорожская областьВ миреГосдума РФПавел КрашенинниковУкраинаНиколаевская областьРеферендум
 
 
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