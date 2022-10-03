https://ria.ru/20221003/oblasti-1821128465.html
Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат
Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат - РИА Новости, 03.10.2022
Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат
Запорожская область войдёт в РФ в своих административных границах, Херсонская область - с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:52
2022-10-03T12:52
2022-10-03T13:27
херсонская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
в мире
госдума рф
павел крашенинников
украина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запорожская область войдёт в РФ в своих административных границах, Херсонская область - с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."Применительно к ДНР и ЛНР границы будут определять в соответствии с их конституциями. Пределы территории Запорожской области определяются административными границами области… Что касается Херсонской области, здесь границы будут также определяться административными границами, с учётом указов военно-гражданской администрации области… здесь в состав Херсонской области будут включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа", - рассказал политик на заседании комитета в понедельник.Позже замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил журналистам, что Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области, однако не пояснил, как именно это произойдет.
https://ria.ru/20221003/granitsy-1821119626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, в мире, госдума рф, павел крашенинников, украина, николаевская область, референдум
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12:52 03.10.2022 (обновлено: 13:27 03.10.2022)
Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат
Депутат Крашенинников: Херсонская область войдет в Россию с двумя округами Николаевской