https://ria.ru/20221003/oae-1821150120.html

В ОАЭ продлили срок действия туристических виз

В ОАЭ продлили срок действия туристических виз - РИА Новости, 03.10.2022

В ОАЭ продлили срок действия туристических виз

В ОАЭ с 3 октября были изменены правила выдачи виз, сообщает газета "Аль-Иттихад". РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:36

2022-10-03T15:36

2022-10-03T15:46

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ДОХА, 3 окт — РИА Новости. В ОАЭ с 3 октября были изменены правила выдачи виз, сообщает газета "Аль-Иттихад".Власти страны модифицировали режим для облегчения жизни иностранцам, в том числе студентам, путешественникам и ищущим работу специалистам.Так, стандартный срок действия турвиз продлен с 30 до 60 дней (граждан России и Белоруссии данный пункт не касается, поскольку на них распространяется правило безвизового въезда на 90 дней в полугодие). Кроме того, чиновники начали выдавать пятилетние разрешения на въезд, которые позволят гостям многократно посещать ОАЭ и пребывать там в течение 180 дней в году или 90 дней подряд.Молодые выпускники 500 лучших вузов мира, а также высококвалифицированные специалисты теперь могут оформить особую въездную визу для поиска работы. Им не надо заранее получать ее рабочий вариант.

https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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