https://ria.ru/20221003/oae-1821150120.html
В ОАЭ продлили срок действия туристических виз
В ОАЭ продлили срок действия туристических виз - РИА Новости, 03.10.2022
В ОАЭ продлили срок действия туристических виз
В ОАЭ с 3 октября были изменены правила выдачи виз, сообщает газета "Аль-Иттихад". РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:36
2022-10-03T15:36
2022-10-03T15:46
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ДОХА, 3 окт — РИА Новости. В ОАЭ с 3 октября были изменены правила выдачи виз, сообщает газета "Аль-Иттихад".Власти страны модифицировали режим для облегчения жизни иностранцам, в том числе студентам, путешественникам и ищущим работу специалистам.Так, стандартный срок действия турвиз продлен с 30 до 60 дней (граждан России и Белоруссии данный пункт не касается, поскольку на них распространяется правило безвизового въезда на 90 дней в полугодие). Кроме того, чиновники начали выдавать пятилетние разрешения на въезд, которые позволят гостям многократно посещать ОАЭ и пребывать там в течение 180 дней в году или 90 дней подряд.Молодые выпускники 500 лучших вузов мира, а также высококвалифицированные специалисты теперь могут оформить особую въездную визу для поиска работы. Им не надо заранее получать ее рабочий вариант.
https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, оаэ, визы, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Визы, туристы
15:36 03.10.2022 (обновлено: 15:46 03.10.2022)
В ОАЭ продлили срок действия туристических виз
В ОАЭ срок действия туристических виз продлили с 30 до 60 дней
ДОХА, 3 окт — РИА Новости.
В ОАЭ с 3 октября были изменены правила выдачи виз, сообщает
газета "Аль-Иттихад".
Власти страны модифицировали режим для облегчения жизни иностранцам, в том числе студентам, путешественникам и ищущим работу специалистам.
Так, стандартный срок действия турвиз продлен с 30 до 60 дней (граждан России и Белоруссии данный пункт не касается, поскольку на них распространяется правило безвизового въезда на 90 дней в полугодие). Кроме того, чиновники начали выдавать пятилетние разрешения на въезд, которые позволят гостям многократно посещать ОАЭ и пребывать там в течение 180 дней в году или 90 дней подряд.
Молодые выпускники 500 лучших вузов мира, а также высококвалифицированные специалисты теперь могут оформить особую въездную визу для поиска работы. Им не надо заранее получать ее рабочий вариант.